Стояли до последнего. Как сражалась 12-я погранзастава

Как он выжил?! В него духи палили из всего, из чего только можно было палить! А ведь парень только призвался из Казахстана, еще не принял участие ни в одном бою, с месяц, наверное, отслужил,

Прошло более двадцати пяти лет, но героический бой 12-й погранзаставы Московского погранотряда до сих пор не может никого оставить равнодушным. Тогда, 13 июля 1993 года, российским пограничникам, охранявшим южные рубежи Таджикистана, пришлось столкнуться с многократно превосходившими их по численности силами афганских моджахедов.Примерно в четыре часа утра 13 июля 1993 года наряд погранзаставы на юго-восточной окраине опорного пункта заметил вооруженных боевиков, пытавшихся незаметно пробраться к позициям пограничников. Как только моджахеды поняли, что их обнаружили, они перешли к прямому штурму пограничной заставы. Заставу стали обстреливать из пулеметов, гранатометов, минометов, которые заблаговременно были размещены моджахедами на окрестных высотах.12-я пограничная застава «Сари-гор» входила в состав Московского пограничного отряда Группы Пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан, именовавшегося так по названию поселка Московский в Хатлонской области республики. В то время российские пограничные войска, несмотря на недавнее провозглашение государственного суверенитета Таджикистана, выполняли задачи по охране его государственной границы. И это было объяснимо, поскольку республика не только не располагала такими возможностями, но и была погружена в кровавый хаос гражданской войны и полной политической неразберихи. Естественно, что свои виды насчет Таджикистана имели и афганские моджахеды.К моменту описываемых событий на заставе находились всего 48 человек. Это были 45 пограничников и трое мотострелков – экипаж единственной боевой машины пехоты, приданной заставе от 201-й мотострелковой бригады, также дислоцировавшейся на территории Таджикистана. Начальником заставы был старший лейтенант Михаил Майборода. Здесь же рядовым служил и его брат Иван Майборода.Афганские моджахеды давно планировали нападение на какую-либо из российских пограничных застав, поскольку раньше все их попытки атаковать заставы Московского погранотряда заканчивались для них поражениями. Поэтому к нападению на 12-ю погранзаставу боевики готовились тщательно, просчитывали все возможные сценарии, тщательно изучали местность вокруг заставы.Командование моджахедов планировало полностью уничтожить 12-ю погранзаставу и ее личный состав и обеспечить плацдарм для дальнейшего вторжения афганских формирований на территорию Таджикистана. Афганские моджахеды рассчитывали, что гибель большого количества российских пограничников спровоцирует в самой России протестные выступления против власти и заставит руководство РФ вывести с территории Таджикистана российские вооруженные силы и пограничные войска.К участию в операции привлекли 200-250 моджахедов, разделенных на 14 боевых групп. На вооружении находились 2 миномета, 4 безоткатных орудия, 5-6 переносных реактивных установок, 30 ручных гранатометов, 10-12 пулеметов. Общее руководство нападением на заставу осуществлял командир 55-й пехотной дивизии Исламской Республики Афганистан Мохаммад Кабир Марзбон, более известный как Кази Кабир. Непосредственно же нападавшими командовал полевой командир Кари Хамидулло.Как только пограничники заметили боевиков, застава была поднята по тревоге. Но было уже поздно. Моджахеды сразу же подбили БМП и вывели из строя станковый гранатомет. Ведя беспрерывный обстрел заставы, афганцы смогли отрезать российских военных от склада артиллерийского вооружения, где хранились основные запасы боеприпасов. Но пограничники все равно вступили в бой с моджахедами. Практически сразу же был тяжело ранен начальник заставы Михаил Майборода, погибли и были ранены еще несколько военнослужащих.Естественно, о нападении моджахедов застава сразу же сообщила в пограничный отряд. На помощь пограничникам выдвинулась резервная группа отряда в составе 105 военнослужащих, 1 танка и 3 боевых машин пехоты. Но на подходе к заставе резервная группа также попала под обстрел моджахедов, а единственная дорога, которая вела к заставе, была заминирована фугасами. Поскольку афганцы вели плотный огонь, саперы не имели возможности оперативно разминировать дорогу. Подкрепление к заставе было направлено и командованием 201-й мотострелковой дивизии – мотострелки выдвинулись с 1 танком, 2 боевыми машинами пехоты, 1 бронетранспортером и установкой «Шилка».Пока подкрепление сражалось с препятствовавшими его продвижению боевиками, застава вела бой не на жизнь, а на смерть. Второе ранение унесло в вечность начальника заставы старшего лейтенанта Михаила Майбороду. После его гибели командование заставой принял заместитель начальника заставы Андрей Мерзликин.Андрею Викторовичу Мерзликину было всего 24 года, но к этому времени он с полным правом мог считать себя опытным пограничником. В 1986 г. он был призван на срочную службу в Пограничные войска КГБ СССР, служил в Москве на КПП в аэропорту «Шереметьево», во время службы поступил в Московское высшее военное командное училище пограничных войск и, окончив его в 1992 году, был распределен на Дальний Восток. Там он служил начальником пограничной заставы «Иня», а в 1993 году был переведен заместителем начальника 12-й заставы Московского пограничного отряда в Таджикистан.В своем доме Мерзликин держал цинк с патронами. Поэтому когда у пограничников стали кончаться боеприпасы, было принято решение прорваться в почти сгоревшее жилище Мерзликина. Рискнул это сделать рядовой Мирбако Додиколонов. Он смог доставить сослуживцам боеприпасы, но при этом был ранен. вспоминал затем Иван Майборода, брат погибшего начальника заставы старшего лейтенанта Михаила Майбороды.Личный состав заставы демонстрировал настоящие чудеса героизма. Так, 20-летний рядовой Игорь Филькин получил несколько ранений, но не оставлял позицию, пока не погиб от осколка гранаты. 19-летний Сергей Борин огнем из пулемета сдерживал боевиков даже тогда, когда получил три ранения. Лишь подойдя с тыла, душманам удалось убить пулеметчика.Страшную смерть принял сержант Сергей Елизаров (на фото).Двадцатилетний пограничник прорывался к питомнику службы собак и сумел уничтожить нескольких моджахедов, прежде чем его не забросали гранатами. Душманы захватили сержанта тяжело раненым, отрезали ему голову и бросили ее в вольер к собакам.Из 48 человек, находившихся на заставе, в строю оставалось около 20 пограничников. Почти все они были ранены или контужены. Лейтенант Мерзликин раздал подчиненным оставшиеся патроны и приказал идти на прорыв. Отход группы прикрывали добровольцы. Среди них был 20-летний сержант Сергей Сущенко. Он отстреливался до последнего, пока все же не был убит боевиками.Мерзликин решил прорываться по ущелью с ручьем в направлении кишлака Сари-гор. Там, как считал командир, можно было выйти навстречу подкреплению. Впереди отступающих шли самые крепкие и подготовленные бойцы, затем основные силы и раненые, в конце замыкающий. Прикрывать отступление остатков заставы поручили сержанту Сергею Евланову. Уже на подступах к кишлаку Сари-гор пограничники столкнулись с очередной засадой моджахедов. Произошла перестрелка, после чего пограничники попытались обойти кишлак выше, но вновь были обстреляны из пулемета. В этот момент сержант Евланов и получил ранение грудной клетки.В конце концов, пограничники пошли буквально напролом. Проходили через ореховый сад, а на так называемом «третьем плато» вышли на «своих». Как вспоминал потом Андрей Мерзликин, даже чувства особой радости от этой встречи не было. Ведь выжить да, удалось, но там, в разрушенной заставе, остались погибшие друзья и товарищи по службе.Лейтенанту Мерзликину удалось вывести остатки личного состава погранзаставы к месту нахождения резерва погранотряда. Всего вместе с заместителем начальника заставы вышли 18 человек. Чуть позже выяснилось, что в страшном бою выжили еще несколько человек. Это были четверо пограничников, которые прорывались отдельно от группы Мерзликина, и еще один тяжело раненый пограничник, которому посчастливилось спрятаться в руинах в то время, когда там находились боевики.К 18:30 к кишлаку Сари-гор, все же сумев разминировать единственную дорогу, вышли резерв пограничного отряда и бронированная группа 201-й мотострелковой дивизии. В 20:15 они подошли к практически уничтоженной заставе. Моджахеды, подбирая трупы убитых, отступили на территорию Афганистана.Российским пограничникам предстояла тяжелая задача подсчета погибших. Выяснилось, что в бою на заставе погибли 25 военнослужащих – 22 пограничника и 3 военных из 201-й мотострелковой дивизии. Что касается боевиков, то только в районе заставы валялись 35 трупов, а еще примерно столько же тел погибших афганцы унесли с собой.Трагедия 12-й погранзаставы привела к отставке тогдашнего командующего Пограничными войсками Министерства безопасности РФ генерал-полковника Владимира Шляхтина. Новым командующим ПВ стал генерал-полковник Андрей Николаев – выходец из Минобороны, занимавший прежде должность первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Министр безопасности РФ генерал армии Виктор Баранников получил выговор от президента.1 ноября 1993 года 12-я пограничная застава получила наименование «имени 25 героев». Шесть защитников пограничной заставы получили звание Героя России. Четыре из них были удостоены этого звания посмертно – сержант Владимир Елизаров, сержант Сергей Сущенко, рядовой Игорь Филькин, рядовой Сергей Борин. Живых Героев России из личного состава 12-й заставы двое.Сержант Сергей Евланов (на фото) прикрывал отход группы пограничников, уничтожил броском гранаты пулеметный расчет противника, уничтожил двух корректировщиков огня очередью из пулемета, был ранен. В настоящее время 45-летний Сергей Евланов живет и работает в Екатеринбурге.Лейтенант Андрей Мерзликин продолжил службу в пограничных войсках, а в начале 2000-х годов перешел в Федеральную службу безопасности, служил в подразделениях, обеспечивающих защиту конституционного строя Российской Федерации, дослужился до звания генерал-майора.Иван Майборода, брат погибшего начальника заставы Михаила Майбороды, был награжден орденом «За личное мужество» (предшественник ордена Мужества), медалями «За ратную доблесть» и «За укрепление боевого сотрудничества». До конца 1990-х годов он проживал в Казахстане, затем перебрался в Россию, в Липецкую область.Что касается самой пограничной заставы, то она была полностью разрушена. Затем ее восстановили на новом месте. В 2005 году участок таджикско-афганской границы, который оборонял Московский погранотряд, перешел под контроль пограничной службы собственно Таджикистана.Прошло более четверти века, но память о том страшном дне 13 июля 1993 года до сих пор жива у немногочисленных участников событий и у тех, чьи родные и близкие так и остались навсегда молодыми бойцами – пограничниками.Но сейчас, спустя десятилетия, мы можем быть уверены в том, что советские и российские солдаты и офицеры, гибнувшие в Афганистане, в Таджикистане, отдавали свои жизни, защищая южные рубежи нашей страны от той самой гидры терроризма, которая сегодня подняла голову на Ближнем Востоке, в Северной Африке, во многих других регионах планеты.