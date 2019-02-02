Узы ДРСМД сброшены: Путин дал приказ о создании нового оружия

Американские партнёры тут утверждают, что они приостанавливают своё участие в договоре. И мы приостанавливаем. Они объявляют, что занимаются НИИРами и НИИОКами. И мы объявляем.

Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог.