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Узы ДРСМД сброшены: Путин дал приказ о создании нового оружия

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Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания, проведенного в присутствии руководителей внешнеполитического и оборонного ведомства страны, заявил о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Узы ДРСМД сброшены: Путин дал приказ о создании нового оружия



Данная мера стала ответом на вызов, брошенный США в лице президента Дональда Трампа, объявившего о начале выхода из соглашения. Как им было указано, Соединенные Штаты, начиная со 2 февраля текущего года, приостанавливают своё участие в нём.

Учитывая, что Россию больше не сковывают узы прежних договоренностей, она, со слов Путина, немедленно приступает к разработке новых типов вооружений. Глава РФ учёл просьбу Минобороны и дал приказ начать создание гиперзвуковой ракеты средней дальности с наземной дислокацией. Кроме того, дано распоряжение развернуть работы по «приземлению» (создание наземного варианта ракеты) «Калибров», уже успевших себя зарекомендовать с лучшей стороны в ходе корабельных стрельб в боевых условиях.

Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
- отметил глава государства.

Одновременно было отмечено недопустимое поведение Вашингтона, размещающего с 2014 года пусковые установки Mk 41 в Восточной Европе.

Глава государства:
Американские партнёры тут утверждают, что они приостанавливают своё участие в договоре. И мы приостанавливаем. Они объявляют, что занимаются НИИРами и НИИОКами. И мы объявляем.


Путин добавил, что просит оба ведомства (МО и МИД РФ) впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Президент:
Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог.


Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что его беспокоит отношение американской администрации к договорённостям о структуре безопасности - не только отношение к ДРСМД, но и к договору о нераспространении ядерного оружия.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/structure
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