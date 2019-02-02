Узы ДРСМД сброшены: Путин дал приказ о создании нового оружия
Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания, проведенного в присутствии руководителей внешнеполитического и оборонного ведомства страны, заявил о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Данная мера стала ответом на вызов, брошенный США в лице президента Дональда Трампа, объявившего о начале выхода из соглашения. Как им было указано, Соединенные Штаты, начиная со 2 февраля текущего года, приостанавливают своё участие в нём.
Учитывая, что Россию больше не сковывают узы прежних договоренностей, она, со слов Путина, немедленно приступает к разработке новых типов вооружений. Глава РФ учёл просьбу Минобороны и дал приказ начать создание гиперзвуковой ракеты средней дальности с наземной дислокацией. Кроме того, дано распоряжение развернуть работы по «приземлению» (создание наземного варианта ракеты) «Калибров», уже успевших себя зарекомендовать с лучшей стороны в ходе корабельных стрельб в боевых условиях.
Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
- отметил глава государства.
Одновременно было отмечено недопустимое поведение Вашингтона, размещающего с 2014 года пусковые установки Mk 41 в Восточной Европе.
Глава государства:
Путин добавил, что просит оба ведомства (МО и МИД РФ) впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Президент:
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что его беспокоит отношение американской администрации к договорённостям о структуре безопасности - не только отношение к ДРСМД, но и к договору о нераспространении ядерного оружия.
Данная мера стала ответом на вызов, брошенный США в лице президента Дональда Трампа, объявившего о начале выхода из соглашения. Как им было указано, Соединенные Штаты, начиная со 2 февраля текущего года, приостанавливают своё участие в нём.
Учитывая, что Россию больше не сковывают узы прежних договоренностей, она, со слов Путина, немедленно приступает к разработке новых типов вооружений. Глава РФ учёл просьбу Минобороны и дал приказ начать создание гиперзвуковой ракеты средней дальности с наземной дислокацией. Кроме того, дано распоряжение развернуть работы по «приземлению» (создание наземного варианта ракеты) «Калибров», уже успевших себя зарекомендовать с лучшей стороны в ходе корабельных стрельб в боевых условиях.
Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
- отметил глава государства.
Одновременно было отмечено недопустимое поведение Вашингтона, размещающего с 2014 года пусковые установки Mk 41 в Восточной Европе.
Глава государства:
Американские партнёры тут утверждают, что они приостанавливают своё участие в договоре. И мы приостанавливаем. Они объявляют, что занимаются НИИРами и НИИОКами. И мы объявляем.
Путин добавил, что просит оба ведомства (МО и МИД РФ) впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Президент:
Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что его беспокоит отношение американской администрации к договорённостям о структуре безопасности - не только отношение к ДРСМД, но и к договору о нераспространении ядерного оружия.
- Использованы фотографии:
- http://kremlin.ru/structure
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