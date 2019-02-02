F-35A «не долетел» до Германии: что Люфтваффе выбирает вместо него

Германия исключила ударный истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II из списка самолетов, из которых предполагается выбрать наиболее подходящий вариант для замены парка «Торнадо». Об этом сообщают источники Reuters в военном ведомстве ФРГ.В Люфтваффе бундесвера рассматривали американскую новинку F-35A, так и «не долетевшую» до Германии, в качестве одной из пяти потенциальных машин – кандидатов на замену 90 самолетов Panavia Tornado. Однако, как отметил анонимный собеседник, теперь военные намерены сосредоточить свое внимание только на Eurofighter Typhoon и Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Последний изучается в сочетании с самолётом радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. При этом F-15 Advanced Eagle, который также был предложен американской стороной, как следует из комментариев источника, был сброшен со счетов.Немецкие ВВС планируют списать 90 своих «Торнадо» к 2030 году, но сохранить численность истребительной авиации на том же уровне, то есть провести замену по формуле «один на один». Альтернативная техника должна начать вводиться в эксплуатацию примерно в 2025 году. Учитывая сжатые сроки, запрос предложений был выпущен в начале 2018 года. Как тогда указывалось, «Торнадо» выполняют 10 миссий, не считая двух нераскрытых.Ожидалось, что выбор типа самолета состоится в конце 2018 года, однако срок, выделенный для вынесения окончательного решения, был перенесен.