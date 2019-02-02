ВСУ нанесли минометный удар по пригороду Донецка
Село Спартак, расположенное к северу от Донецка, подверглось минометному обстрелу украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По словам представителя ДНР, сегодня около десяти часов утра подразделениями украинских вооруженных сил со стороны Авдеевки в направлении села Спартак было выпущено шесть мин калибра 82 мм, а также было применено стрелковое оружие.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Представитель ДНР добавил, что украинские силовики также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по городу Ясиноватая.
По сообщению представителей ДНР в СЦКК, за последние сутки украинскими силовики выпустили по населенным пунктам и районам ДНР 55 боеприпасов, четырнадцать раз нарушив режим прекращения огня.
Также за прошедшие сутки в Луганской народной республике (ЛНР) трижды был нарушен режим прекращения огня, подразделения ВСУ атаковали позиции Народной милиции в окрестностях населенных пунктов Золотой-5, Сокольники и Логвиново.
По словам представителя ДНР, сегодня около десяти часов утра подразделениями украинских вооруженных сил со стороны Авдеевки в направлении села Спартак было выпущено шесть мин калибра 82 мм, а также было применено стрелковое оружие.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Представитель ДНР добавил, что украинские силовики также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по городу Ясиноватая.
По сообщению представителей ДНР в СЦКК, за последние сутки украинскими силовики выпустили по населенным пунктам и районам ДНР 55 боеприпасов, четырнадцать раз нарушив режим прекращения огня.
Также за прошедшие сутки в Луганской народной республике (ЛНР) трижды был нарушен режим прекращения огня, подразделения ВСУ атаковали позиции Народной милиции в окрестностях населенных пунктов Золотой-5, Сокольники и Логвиново.
- Использованы фотографии:
- twitter.com
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