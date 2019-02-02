Зарубежная реакция на решение Москвы по ДРСМД

Действия России, вероятно, вызовут напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном и приведут к возвращению к гонке вооружений, о которой предупреждают европейцы.

В штаб-квартире НАТО озвучены первые комментарии по поводу заявлений президента России об ответных мерах на приостановку США выполнения своих обязанностей по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Напомним, что сегодня Владимир Путин сообщил о зеркальных действиях РФ – о приостановке выполнения договора, а также о начале разработок наземных комплексов ракет СМД, включая наземный вариант «Калибра».В НАТО заявили, что придерживаются согласованного альянсом заявления по поводу фактического прекращения существования ДРСМД в прежнем его виде. При этом в альянсе ссылаются на заявление, сделанное в Брюсселе накануне. Каких-либо дополнений по этому поводу пока не представлено. В НАТО ранее выдавали обтекаемую формулировку о необходимости исполнения договора всеми сторонами.При этом по-настоящему бурлит зарубежная пресса.Так, информационная служба Sky News пишет о высказывании президента России, добавляя, что РФ вполне может разместить РСМД (в том числе с ядерными боеголовками) на европейской территории страны, если США решат снова поставить свои ракеты того же класса (наземного базирования) в Европе.В западной прессе добавляется, что в таком случае целями российских ракет могут стать «любые государства Европы» - при учёте радиуса действия ракет.Из материала Sky News:В западных СМИ указывается на то, что приостановка исполнений пунктов договора Вашингтоном и Москвой может привести к «крайне негативным с точки зрения глобальной безопасности последствиям».Турецкие СМИ при этом сообщают о том, что на фоне заявлений властей США и России Иран провёл презентацию новой крылатой ракеты с радиусом действия около 1350 км. Речь идёт о ракете «Хойзе». В министерстве обороны Ирана подтвердили факт наличия такой ракеты, что в свою очередь вызвало негативную реакцию в Израиле.