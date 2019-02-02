Снова лёг на полосу: авария американского военного транспортника C-5

15.03.2018

На днях американский транспортный самолет C-5M Super Galaxy, крупнейшая грузовая машина в ВВС США, совершил посадку «на нос» на базе ВВС Трэвис, расположенной в Калифорнии.Самолет, относящийся к 349-му аэромобильному крылу, следовал из аэропорта Колорадо-Спрингс в Трэвис, когда произошел инцидент. Машина возвращалась в пункт приписки после выполнения миссии, заключавшейся в доставке оборудования в зону ответственности Центрального командования США, которая охватывает Ближний Восток и Афганистан. Как утверждается, экипаж, состоящий из 11 резервистов, не пострадал. Сообщается, что причиной аварии, последствия которой не раскрываются, стали проблемы с гидравликой при попытке выпустить шасси.Это уже третье по счету подобное происшествие, случившееся с C-5M за последние два года. В мае 2017 годасел на нос на авиабазе Рота в Испании. 15 марта 2018 года C-5M совершил аналогичную посадку на аэродроме в Сан-Антонио-Лакленд. Он преодолел в аварийном положении три четверти взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составляет 3,5 км, и только после этого остановился.В предшествующих последнему инциденту случаях специалисты установили, что шарико-винтовой привод вызывает проблемы с выпуском и уборкой стойки шасси, которое служит опорой носовой части самолёта.