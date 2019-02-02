В Киеве заявили о желании закупить новую партию Javelin у США

Украина надеется стать участником программы «Иностранное военное финансирование». Надеюсь, что с изменением нашего законодательства сотрудничество с США станет ещё крепче.

Заместитель председателя правительства Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встречалась с американским представителем США в группе «стратегических советников» в Минобороны Украины. Эта та самая группа, которая фактически руководит действиями главного военного ведомства Украины. И в этой группе осуществляется стратегическое планирование операций ВСУ, а также решаются вопросы по переводу вооружённых сил на «натовские стандарты».При встрече с американским представителем Китом Дейтоном Климпуш-Цинцадзе, по её собственным словам, обсудила закупку у Соединённых Штатов очередной партии вооружений для нужд украинской армии.Зампред украинского кабмина по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила, что Украина нуждается в «масштабных закупках высокотехнологичного оружия в США». В частности, речь зашла о желании Киева приобрести у американцев новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.Климпуш-Цинцадзе напомнила, что недавно Порошенко подписал закон, который предусматривает покупку вооружений за рубежом без посредников.Климпуш-Цинцадзе:Напомним, что ранее Украине были поставлены несколько ПТРК Javelin, которые де-юре было запрещено использовать на Донбассе. Однако, по заявлениям командования ВСУ, эти ПТРК были использованы на востоке Украины для проведения учений.