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Минобороны РФ представило данные о производстве запрещённых ракет в США

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Минобороны России представило данные о том, что США лукавили относительно даты приостановки выполнения своих обязательств в рамках Договора РСМД. Напомним, что приостановка, как об этом заявил Вашингтон, начала действовать с сегодняшнего дня. В Минобороны России публикуют материалы, в которых говорится, что США уже как минимум полтора года занимаются реализацией программы по расширению мощностей по созданию ракет средней и меньшей дальности.

Минобороны РФ представило данные о производстве запрещённых ракет в США



В российском оборонном ведомстве отмечается, что в США с лета 2017 года на одном из предприятий оборонки, расположенном в Тусоне (штат Аризона), действует упомянутая программа, нарушающая договор от 1987 года. Речь идёт о предприятии, входящем в систему Raytheon.

В материале ведомства говорится, что с 2017 года площадь завода выросла на 24 тысячи квадратных км – до 79000. Численность сотрудников при этом оказалась выросшей почти на 2 тысячи человек.

На этом фоне, как сообщается в докладе российского министерства, Конгресс осуществил выделение военному ведомству США 58 млн долларов. При этом в секретных документах США было чётко обозначено, что эти средства пойдут на развитие той самой программы, которая связана с разработкой ракеты средней дальности наземного базирования.

Из сообщения Минобороны РФ:
Характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора.


На представленном спутниковом снимке помечены полуподземные хранилища, электроподстанция, технические здания и испытательный комплекс.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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