Генерал ВВС Венесуэлы заявил, что 90 процентов военных против Мадуро

Я принял решение поддержать Хуана Гуаидо, выступающего за смену режима, за демократические перемены, за процветание нашей страны. Я на его стороне!

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что после его переговоров с представителями командования вооружённых сил страны, он «осознал факт наличия поддержки со стороны офицеров».На этом фоне президент страны Николас Мадуро, который в последнее время объезжает различные воинские формирования, отметил, что армия на его стороне.Тем временем, вышло видеообращение одного из венесуэльских генералов, которое официальный Каракас назвал провокацией оппозиционных сил. Видеообращение записано генералом военно-воздушных сил страны Эстебаном Родригесом, который заявляет, что он выступает за «демократические преобразования в Венесуэле».Из обращения:Далее генерал добавляет, что якобы 90% военнослужащих Венесуэлы "против Николаса Мадуро".Примечательно, что это заявление генерал сделал на фоне празднования 20-летия прихода к власти в стране Уго Чавеса, которого подавляющее большинство граждан республики считает национальным героем. Напомним, что Уго Чавес скончался в марте 2013 года, а через некоторое время президентом стал Николас Мадуро.Сегодня в Каракасе сторонники Мадуро проводят многотысячные акции протеста против попыток антиконституционного переворота. Среди лозунгов есть и такие: «Не потерпим предателей в составе армии Венесуэлы». При этом генерал Родригес предателем себя считать не склонен, хотя он явно нарушает присягу.Между тем, в Фейсбуке уже появилась группа "Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо".Напомним, что Россия, Китай, Мексика, Уругвай, Италия и ряд других стран не признают президентских амбиций Гуаидо.