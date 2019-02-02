Генерал ВВС Венесуэлы заявил, что 90 процентов военных против Мадуро
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что после его переговоров с представителями командования вооружённых сил страны, он «осознал факт наличия поддержки со стороны офицеров».
На этом фоне президент страны Николас Мадуро, который в последнее время объезжает различные воинские формирования, отметил, что армия на его стороне.
Тем временем, вышло видеообращение одного из венесуэльских генералов, которое официальный Каракас назвал провокацией оппозиционных сил. Видеообращение записано генералом военно-воздушных сил страны Эстебаном Родригесом, который заявляет, что он выступает за «демократические преобразования в Венесуэле».
Из обращения:
Далее генерал добавляет, что якобы 90% военнослужащих Венесуэлы "против Николаса Мадуро".
Примечательно, что это заявление генерал сделал на фоне празднования 20-летия прихода к власти в стране Уго Чавеса, которого подавляющее большинство граждан республики считает национальным героем. Напомним, что Уго Чавес скончался в марте 2013 года, а через некоторое время президентом стал Николас Мадуро.
Сегодня в Каракасе сторонники Мадуро проводят многотысячные акции протеста против попыток антиконституционного переворота. Среди лозунгов есть и такие: «Не потерпим предателей в составе армии Венесуэлы». При этом генерал Родригес предателем себя считать не склонен, хотя он явно нарушает присягу.
Между тем, в Фейсбуке уже появилась группа "Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо".
Напомним, что Россия, Китай, Мексика, Уругвай, Италия и ряд других стран не признают президентских амбиций Гуаидо.
На этом фоне президент страны Николас Мадуро, который в последнее время объезжает различные воинские формирования, отметил, что армия на его стороне.
Тем временем, вышло видеообращение одного из венесуэльских генералов, которое официальный Каракас назвал провокацией оппозиционных сил. Видеообращение записано генералом военно-воздушных сил страны Эстебаном Родригесом, который заявляет, что он выступает за «демократические преобразования в Венесуэле».
Из обращения:
Я принял решение поддержать Хуана Гуаидо, выступающего за смену режима, за демократические перемены, за процветание нашей страны. Я на его стороне!
Далее генерал добавляет, что якобы 90% военнослужащих Венесуэлы "против Николаса Мадуро".
Примечательно, что это заявление генерал сделал на фоне празднования 20-летия прихода к власти в стране Уго Чавеса, которого подавляющее большинство граждан республики считает национальным героем. Напомним, что Уго Чавес скончался в марте 2013 года, а через некоторое время президентом стал Николас Мадуро.
Сегодня в Каракасе сторонники Мадуро проводят многотысячные акции протеста против попыток антиконституционного переворота. Среди лозунгов есть и такие: «Не потерпим предателей в составе армии Венесуэлы». При этом генерал Родригес предателем себя считать не склонен, хотя он явно нарушает присягу.
Между тем, в Фейсбуке уже появилась группа "Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо".
Напомним, что Россия, Китай, Мексика, Уругвай, Италия и ряд других стран не признают президентских амбиций Гуаидо.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Гуаидо
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