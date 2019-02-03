Почему в России до сих пор жалеют о развале Советского Союза?

На днях «Левада-центр» обнародовал результаты социологического опроса, затрагивающего тему распада Советского Союза в 1991 году. Этот соцопрос проводился сотрудниками центра в конце прошлого года. В его рамках были опрошены более полутора тысяч россиян старше восемнадцати лет.В результате получилось следующее: почти 70% россиян сожалеют о распаде СССР и только четверть респондентов — нет. Вдобавок 60% убеждены в том, что развала Союза можно было избежать. Причем, если проанализировать результаты подобных опросов, начиная с начала девяностых, то составляющая разочарованных в распаде страны россиян постоянно возрастает. Помимо основного, интересны и дополнительные результаты соцопроса: причины грусти о минувшей эпохе СССР бывших его граждан.Половина опрошенных жалеет о разрушении единой экономической системы. Чуть больше 35% ощущают потерю чувства принадлежности к супердержаве. Еще треть респондентов переживает из-за возросшего недоверия и ожесточенности в обществе. Четверть россиян расстраивается из того, что после развала СССР нарушились или полностью оборвались связи с друзьями и родственниками. А другие 25% потеряли чувство своего дома в любом уголке огромного государства. Еще 13% пожаловались на то, что стало проблематичнее путешествовать и ездить в отпуск.Рассуждая о том, почему именно россияне грустят по временам Советского Союза, с одной стороны, японские журналисты «Асахи Симбун» говорят о стремлении жителей РФ возродить плановую социалистическую экономику. Но, с другой стороны, даже для японцев очевиден тот факт, что развал СССР привел прежде всего к тому, что оборвались связи даже не между отдельными людьми огромной страны, а между целыми вновь возникшими государствами.Особенно это касается России и Украины, братские узы между которыми веками казались нерушимыми. Возможно, экономическая система союза братских народов была не самой оптимальной, но при этом люди этих республик любили друг друга, и во всем между нациями чувствовались доверительные дружеские отношения.Если причины сожаления и грусти россиян о советской эпохе более или менее понятны, то вот кого они винят в том, что такую сверхдержаву удалось-таки разрушить, не настолько очевидно для японских экспертов. По их оценкам, есть два главных претендента на роль «злого гения» СССР – это бесспорно Горбачев и Ельцин. Но все-таки кто из них сыграл более роковую роль в окончательной потере сверхстраны?Сами японцы склонны думать, что Горбачев старался спасти Союз до последнего, но проиграл в борьбе за власть Ельцину и его проамериканским советникам. Тогда как россияне все-таки во всех грехах винят именно Горбачева. Понятно, что без реформ последнего Россия не стала бы такой, какой её знают в мире сейчас. Но действия Горбачева были слишком радикальными и непродуманными.Более того, с точки зрения обычных россиян, Горбачев был просто предателем и вел политику по либерально-демократическим лекалам, целенаправленно разваливая Союз в угоду Западу. А тот факт, что за гибель СССР Михаил Сергеевич получил Нобелевскую премию мира, еще более убеждает россиян в том, что первый и последний президент Союза был ставленником Белого дома, подрывающий страну за деньги всевозможных Ротшильдов, Соросов и Рокфеллеров.