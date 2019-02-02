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Македония войдет в состав НАТО

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В среду, 6 февраля, представителями стран НАТО будет подписан протокол о присоединении Македонии к альянсу. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Североатлантического альянса.




Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter: «6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел [Македонии] Николой Димитровым протокол о присоединении [к альянсу] будущей Республики Северная Македония».  Церемония подписания пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, о чем заявлено в пресс-релизе.

НАТО более 10 лет назад объявила о готовности принять Македонию в состав альянса, однако из-за конфликта между Афинами и Скопье, разгоревшемся 27 лет назад после распада Югославии, Греция препятствовала процессу вступления Македонии в НАТО и Евросоюз, требуя изменения названия республики.

17 июня прошлого года главы внешнеполитических ведомств Греции и Македонии подписали соглашение об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». 11 января текущего года парламент Македонии принял законопроект о внесении соответствующих поправок в конституцию своей страны. 25 января парламент Греции поддержал изменение названия Македонии, положив конец 27-летнему конфликту.
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