Дело Совета Федерации, дело «Газпрома» или дело нас всех?

Очень часто, работая с каким-либо материалом, натыкаешься на схемы, которые сложно понять без консультации со специалистами. Есть понимание, что происходит что-то, но что это, не ясно. Нет четкой картинки алгоритма действий фигурантов.Так произошло со статьей о задержании сенатора Рауфа Арашукова. Простое объяснение СКР не связалось с теми задержаниями, которые происходили буквально в одно время с описываемым. Убийца и несколько высокопоставленных руководителей региональных подразделений «Газпрома».А где искать специалистов, если не в «Газпроме»? Благо есть у кого спросить, все-таки в Сибири людей, связанных с газом и нефтью, несколько больше, чем в любой части страны.Благодаря консультации специалиста из соседней Тюменской области многое прояснилось, а на многое открылись глаза. Мой собеседник (да, повезло) был с инспекционными проверками в том районе. Правда, не там, где сегодня аресты идут пачками, а в Кабардино-Балкарии.Но хрен, если честно, редьки не слаще, судя по его словам.Дело в том, что общеизвестное название «Газпром» включает в себя несколько организаций с совершенно разными задачами. Думаю, читатели, которые просматривали список задержанных менеджеров этой компании, обратили на это внимание.Итак, в структуре «Газпрома» существуют структурные подразделения «Газпром газораспределение» и «Газпром межрегионгаз».Соответственно, «Газпром газораспределение» занимается транспортировкой газа. А «Газпром межрегионгаз» — предприятие по продаже и (самое главное) учету этого самого газа. Проще говоря, «Межрегионгаз» контролирует все продажи газа населению, предприятиям и организациям определенного региона.Несколько лет назад «Газпром» обратил внимание на то, что огромные объемы газа, транспортируемые через Кавказ, на Ставропольский край и Астраханскую область, исчезают из трубы. На входе в республику или область одна цифра, а на выходе другая, значительно меньшая.При этом местные отделения «Межрегионгаза» исправно докладывают о том, что газа потребляется совсем мало. И цифры потребления согласно приборам учета и цифра, которую выдают счетчики на выходе из региона, не совпадают на несколько порядков.Была предпринята попытка «выбросить десант» в проблемные регионы. Перспективные специалисты были направлены на работу в регион. Попытка с треском провалилась. «Десантники» быстро были перекуплены местными газовыми королями, и ситуация вернулась в первоначальное положение.Три года назад руководство «Газпрома» создало систему, которая действует и сегодня. Теперь «десант» выбрасывают на короткое время, чтобы сращивания с местными преступниками не происходило. И направляют людей из разных регионов страны. Приехали, поработали 2-3 недели. Проверили все, и назад. Кстати, именно из таких командировок познания моих консультантов.Правда, результат таких проверок ровно такой же, как в первом случае. Клановая система организации общества способствует тому, что семьи контролируют целые отрасли. В частности, на предприятиях «Газпрома» хозяйствуют всего несколько семей.Одни работают в «Газораспределении», другие в «Межрегионгазе». Третьи, как в случае с Арашуковым-отцом, в центральном аппарате. Таким образом, семья контролирует всю цепочку.В таком «разделении труда» есть определенный смысл. Проверяющие приезжают и уезжают. Каждая новая проверка вынуждена начинать работу с нуля. Те, кто уже был в курсе событий в данном регионе, проверяют других.Даже тогда, когда проверяющие что-то нароют, можно всегда включить дурака. Мы этого не знали, нам не говорили, спасибо, что открыли глаза... В конце концов, можно просто саботировать проверку. Когда все нити в руках, марионетками легко управлять.Вспомнилось. Год-полтора назад телеканал «Россия 24» рассказывал об огромном прорыве в агропромышленном комплексе Ставропольского края. Теплицы длиной в километры. Круглогодичные урожаи. Но главное, теплицы отапливались. Чем бы вы думали? Газом!Сейчас вот возник вопрос: а кто оплачивал это чудо агронауки? Но это так, собственные мысли в свете открывшихся схем кражи. Может, там действительно все в порядке со счетами за газ... Обвинять без доказательств кого-либо нельзя, но неспроста аресты идут в том числе и в Ставропольском крае.Как же происходит кража газа?Представьте себе трубопровод. Не магистральный, там давление большое, а региональный. Именно по нему транспортируется газ по региону. И именно из него можно воровать газ. Для этого достаточно сделать врезку, и всё.Правда, существует одно неудобство. То самое давление в трубе. Давление, которое не позволит просто так разрезать трубу и установить врезки.Нет, конечно существует оборудование, с помощью которого можно врезаться в действующую трубу. Но стоит оно огромных денег и покупать его надо за валюту. И руки к нему нужны. Правда, к сожалению, все это в «Газораспределении» имеется. И руки, и аппараты.Но можно действовать по старинке. Газ просто перекрывается, и врезка делается специалистами уже по чистой трубе. А дальше отвод из пластиковых труб, которые стоят сущие копейки, и всё, проводи газ в любое место. И главное, платить не надо. Уважаемые люди вообще не должны платить за какой-то газ.Но это только начало. Продолжение не менее интересно.Многие читатели пользуются газом дома или на работе. В жизни каждого пользователя обязательно были моменты проверок газовой плиты, бойлера и прочего оборудования сотрудниками подразделений "Межрегионгаза".Помните двух-трех женщин среднего возраста с мыльным раствором и помазком для бритья, которые мазали мыльным раствором стыки труб, зажигали плиту, осматривали приборы учета?А знаете, почему контролерами работают женщины? Дело в том, что должность контролера — одна из самых низших в «Газпроме». Зарплата, в зависимости от региона, — 15-20 тысяч рублей. Среди контролеров даже свой «карьерный рост» есть.Самые низшие те, кто работает с частным сектором. Зарплата та же, а труб и приборов много. Затем идут те, кому доверяют работу в многоэтажных домах. Ну, и высшая каста контролеров — те, кто проверяет организации и предприятия. Тут и на лапу может прилипнуть... иногда.Я не случайно напомнил читателям о такой прозаической, но важной работе. Дело в том, что один из собеседников рассказал о своей поездке в Кабардино-Балкарию. Точнее, о контролерах в этой республике. Что подтвердили и другие участники разговора.Кабардино-балкарские контролеры — только мужчины. Причем не юнцы, а люди достаточно взрослые, от 35 и старше, работают на полставки. 4 часа в день. 8 человек вместо 4-х. При этом иметь автомобиль стоимостью менее миллиона для контролера — позор. Учитесь жить, называется. При зарплате 8-10 тысяч рублей покупать машины за миллион и содержать семью – вот что достойно настоящего мужчины!Именно эта категория помогает скрываться пользователям ворованного газа. За соответствующую мзду, естественно. Проще говоря, в регионах сложилось такое положение, когда криминал захватил трубопроводы и беззастенчиво ворует без оглядки на законы и реальных хозяев газа.Схема воровства проста и эффективна. На входе в регион мы имеем (цифры приведу просто для наглядности, для примера) счетчики показывают миллион кубометров. На выходе уже 500 тысяч. Регион, согласно показаниям счетчиков, использовал 200 тысяч.На законный вопрос о 300 потерянных тысячах кубометров глава «Газпром газораспределения» возмущенно показывает документы. Всё в порядке у меня! Спрашивайте у директора «Газпром межрегионгаза». Но тот тоже достает документы с замерами и показаниями счетчиков.Всё! Никто ничего не крал! Документы в порядке. А цифры, которые показали счетчики на границах, вернее всего, не правильные. Какая-то неисправность в приборах учета.Возникает вопрос о врезках. Неужели специалисты «Газпрома» не могут их найти? Они же специалисты!Да, специалисты. Только врезки делают тоже специалисты. Местные. А искать будут приезжие, незнакомые, как говорится, со спецификой региона. Да и газопровод проходит по горам. В местах, часто недоступных для не местного жителя. Или даже опасных. А использование пластиковых труб не требует от вора необходимости закапывать их глубоко.Очень не хочется, чтобы у читателей сложилось мнение, что воруют только в кавказских республиках. Преступность не имеет национальности. Я специально перечислю регионы, о которых говорили мои собеседники. Уверен, что и в других регионах возможны такие же кражи.Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Астраханская область.Сегодня озвучена сумма потерь «Газпрома» в 30 миллиардов рублей. После разговора с моими собеседниками у меня зародилось сомнение в этой цифре. Как вершина айсберга. Как недавний скандал в Чечне, когда «мы не потребляли, платить не будем», а на деле? А на деле вышла просто попытка обмана.Видимо, воровство газа в регионе Кавказа достигло таких масштабов, что в «Газпроме» решили бить прямо по головам. Независимо от уважаемости и должности воров.Самое интересное, что в других регионах (мой Омск, их Тюмень и Новосибирск) такого беспредела почему-то не наблюдается.