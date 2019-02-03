На Донбассе в плен попали украинский десантник и боевик "Азова"

Буквально на следующий день после возвращения экстремистского вооружённого формирования «Азов» (*запрещена в РФ) на Донбасс один из представителей этого националистического полка оказался в плену у Народной милиции ДНР. Напомним, что «азовцев», которые сегодня де-юре причислены к национальной гвардии Украины, перебросили на Донбасс после отзыва с так называемой Светлодарской дуги остатков разбежавшейся 72-й отдельной бригады ВСУ комбрига Татуся.Вместе с полком «Азов»* на Донбасс переброшена и 30-я бригада ВСУ "им.князя Константина Острожского". Эксперты предположили, что «азовцев» перебросили на Донбасс (после официального вывода в 2016 году) с той целью, чтобы они предотвратили ситуацию, которая проявила себя в той самой 72-й омбр «Чёрных Запорожцев», а именно - бегство с позиций.Стало известно, что в плен к войскам ДНР попал Станислав Панченко. По словам боевика, высказанным в ходе допроса, он сам покинул свои позиции, и подошёл фактически вплотную к позициям НМ ДНР. Панченко отметил, что у него нет никакого желания продолжать службу в украинском полку «Азов»*, так как там процветает алкоголизм, наркомания и пренебрежительное отношение к рядовому личному составу. Панченко добавил, что употребление наркотиков на передовой стало обычным делом для ВСУ.На этом фоне в ВСУ сообщают о пленении в ДНР ещё одного украинского военнослужащего. Это Николай Гриненко из 79-й десантно-штурмовой бригады.На странице бригады в соцсети решили подстраховаться и объявили, что всё рассказанное Гриненко в ходе допроса о положении дел в 79-й бригаде является «сфабрикованным кремлёвской пропагандой материалом». А Гриненко рассказал о том, что можно назвать разбродом и шатанием в ВСУ.После этого заявления представителей бригады украинские пользователи обвинили командование в том, что оно среагировало на обращение Гриненко только после того, как тот попал в плен (а пленение произошло ещё 23 января). Отмечено, что все эти дни командование врало родственникам десантника ВСУ относительно его судьбы.В защиту командования боты в Фейсбуке десантника объявили дезертиром.