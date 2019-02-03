Мадуро: Попытки оппозиции устроить госпереворот провалились

Чтобы законодательная власть в стране получила легитимность, давайте пойдём на досрочные парламентские выборы. Их нужно провести в текущем году. И я призывают тех, кто называет себя оппозиционерами: хватит помогать госперевороту, ваши попытки устроить этот государственный переворот провалились.

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о том, что он готов к проведению досрочный парламентских выборов в стране. Такое заявление глава латиноамериканского государства сделал в ходе митинга в Каракасе. На митинг вышли тысячи сторонники легитимного президента.По словам Мадуро, Национальное собрание ставит на повестку дня вопрос о досрочных выборах в этом году.Президент Венесуэлы:Мадуро также отметил, что оппозиции пора перестать призывать к войне, которая имела бы все негативные шансы стать гражданской и погрузить страну в хаос и кровопролитие.На этом фоне из США донеслись призывы к венесуэльской армии об отказе поддержки Николаса Мадуро и переходе на сторону самопровозглашённого «врио президента» Хуана Гуаидо. В Вашингтоне заявили, что венесуэльская армия должна встать на сторону оппозиции «ради демократических изменений». Об этом высказался тот самый Джон Болтон, который несколько дней назад «засветил» страничку своего жёлтого блокнота, на которой было написано «5000 военнослужащих – в Колумбию».