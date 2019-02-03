ВВС коалиции США нанесли удар по сирийской армии близ Абу-Кемаля

Из Сирии поступают сообщения о том, что так называемая американская коалиция, которая продолжает наносить удары по сирийской территории, в очередной раз позволила себе осуществление атаки позиции САА. Несколько часов назад авиация коалиции во главе с США нанесла удар по месту расположения артиллерийского подразделения сирийской правительственной армии в провинции Дейр-эз-Зор.Речь идёт о нанесении авиационного удара в районе населённого пункта ас-Суккария. Это на востоке Сирии – близ Абу-Кемаля, который располагается на границе Сирии и Ирака.В этом районе остаются разрозненные группы боевиков террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России), и САА осуществляет операцию по их полному уничтожению. Однако американская коалиция в очередной раз допускает «промах» и бьёт не по игиловцам, а именно по позициям САА. Или это не промах, а сознательный удар по САА?На данный момент известно о том, что в результате авиационного удара уничтожена артиллерийская установка правительственных войск Сирии. В сводках из Сирии сообщается о ранении двух военнослужащих САА.О том, самолёты каких именно стран наносили удар по району ас-Суккария, не сообщается.Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода из САР американского военного контингента.