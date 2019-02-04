Плюс Донбасс, минус Украина
Нет никакого сомнения в том, что комедию «Свадьба в Малиновке» можно хотя бы раз рекомендовать к просмотру любому человеку. А кому-то она понравится настолько, что к ней будут возвращаться и возвращаться, периодически пересматривая. Но что, если телевизионный эфир ограничить только этой комедией? Что, если в интернете тоже будет только она? И даже при походе в театр вас будет ожидать только «Свадьба в Малиновке» в постановке разных режиссеров и в исполнении разных актеров?
Боюсь, что от такого поворота событий мы, мягко говоря, взгрустнем. А может, и вовсе затоскуем. Но все чудесным образом меняется, когда упомянутый водевиль становится реальностью, и мы начинаем бесконечно смотреть его в виде различных ток-шоу, документальных (и не очень) фильмов, аналитических программ, новостных выпусков и так далее.
Да, я про Украину, от бесконечного мелькания которой на нашем ТВ и в русскоязычном сегменте интернета уже, признаться, рябит в глазах и свербит в ушах.
Украинские эксперты стройными рядами стоят перед камерой на российских политических ток-шоу. Наверное, их показывают нам специально, чтобы наши собственные «эксперты» на контрасте казались настоящими красавцами и сказанное ими легче принималось нами на веру. Что же, мысль понятная, далеко не новая, но от этого нам ничуть не легче, ибо небратских «экспертов» набирают, как по плохому лекалу: глуповатых, неприятных, крикливых, лицемерных. Всё бы ничего, но в таком количестве? Да одного Ковтуна, за день по три раза появляющегося в нашем эфире, на крупнейших национальных телеканалах, уже достаточно, чтобы у любого нормального человека начисто отбило желание лишний раз заглядывать на шоу Соловьева или ещё какое «Время покажет».
А с каким удовольствием наши СМИ бросаются на каждую новость оттуда! Береза толкнул Скабееву! Зеленский стал лидером президентской гонки! Украинец Осташко устроил гевалт из-за депортации украинки Бойко! И так без конца: то судят военных, обвиняемых в расстреле Майдана, то оттуда идет волна телефонного и электронного терроризма, то очередные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» и так до бесконечности.
Наверное, тягу российского телезрителя к лицезрению событий на Украине отчасти можно понять: благодаря этой «терапии» мы можем убедить самих себя, что наше общество ещё более-менее здорово и моментальный коллапс нам не грозит. Да и вообще, приятно выглядеть умнее и рациональнее недавних «братьев», чувствовать своё (хотя бы относительное) благополучие и не бояться за завтрашний день так же сильно, как это происходит по другую сторону российско-украинской границы.
Понятен и интерес российской власти, которая решила вовсю использовать тот наглядный пример, который сама судьба нам предоставила. Транслируя бесконечную оперетту из Киева и его окрестностей, нам подсознательно внушают мысль, как же это плохо: бунты, революции, майданы, «болотные» и прочие ужасы незаконных попыток свержения действующей власти. Что ж, надо признать, что это весьма действенный инструмент, ведь пример, что ни говори, весьма показательный и поучительный. И действительно, кому же сейчас захочется революций: у нас и свой опыт по этой части весьма печален, а тут ещё и соседи не дают остыть собственным воспоминаниям и страхам.
И все-таки заметно, что пропагандистский эффект снижается, и никакими украинскими политическими шоу российского обывателя уже не убедить в том, что у нас-то все хорошо. Бесконечная пугалка перестала пугать: люди, скорее, начали испытывать раздражение от всех этих бесконечных платных клоунов из сопредельного государства, все лучше понимая, что с их помощью власти пытаются не только дать нам какой-то поучительный пример (это бы ещё ладно, хотя бы цель благая), но и прикрыть свои недоработки, провалы, внутренние проблемы государства, которые никто почему-то решать не спешит. И этот поток информации с определением «украинский» вдруг постепенно стал превращаться в чемодан без ручки: и тащить тяжело, и выбросить жалко, ибо уж очень много сил и средств было нами (как государством) в это вложено.
Откровенно говоря, пока трудно себе даже представить, по какому пути пойдут российские власти, решая эту проблему. Интерес можно подогреть, привлекая все новые «говорящие головы» с Украины. Можно интерес и пригасить, найдя какую-то новую тему для бесконечных телешоу (хотя пока не видно, что могло бы для нас по масштабу сравниться с Украиной). Можно, наконец, взяться за внутренние проблемы страны (да, сценарий фантастический, но ради объективности!) и моментально, во-первых, отвлечь людей на что-то действительно интересное и важное, а во-вторых, повысить свой авторитет настолько, что никакие «майданы» страшны нам уже не будут.
Но пока все это лишь в теории, которая почему-то совсем не спешит воплощаться в жизнь. Поэтому мы, наверное, должны сами позаботиться о гигиене своего сознания, изгнав оттуда навязчивых украинских бесов. Но…
При этом мы должны помнить об одной опасности, которая нас подстерегает на этом пути. Не все, происходящее там, мы можем игнорировать. Не все нам можно забывать. Не ко всему мы можем подходить со скептической усмешкой и равнодушием.
Например, мы не можем вместе с Западной Украиной изгнать из нашего сердца Донбасс и Луганщину, Харьков и Одессу, Днепропетровск и даже Киев. Это русская земля, русские города и наши с вами соотечественники, уж как бы при этом наше Отечество ни было разделено и раскромсано. Мы не можем сквозь пальцы смотреть на то, как ВСУ готовят очередную провокацию на Донбассе или на то, как русских детей зомбируют, превращая в «копателей Черного моря».
Точно так же мы не можем забывать и о тех, кто однажды поверил России, поверил в то, что она возвращается, и мы вот-вот снова станем единым целым, и за это был брошен в украинские тюрьмы. Мы вообще не имеем права забывать наших – как из российских граждан, оказавшихся там, так и из граждан Украины, которым не повезло родиться и жить на этой территории в эпоху глобального геополитического слома.
Поэтому мы просто обязаны провести серьёзную нравственную, политическую оценку наших приоритетов на украинском направлении. Иначе мы действительно можем выплеснуть с водой ребенка. Иначе мы можем совершить такую страшную ошибку, что мало нам потом не покажется.
А что касается очистки нашего сознания (и телеэфира заодно), попробуйте просто не кормить этого Молоха. Разделив в своем сознании украинскую тему на важное и не важное, просто не кликайте на ссылки с очередным украинским скандалом, не смотрите бесконечные мыльные оперы с «экспертами» Ковтуном и Яхно.
Это, конечно, отнюдь не гарантирует, что данные представители украинского политического цирка исчезнут с экранов наших телевизоров. Но их хотя бы не станет в нашем сознании. А это уже хорошо.
Боюсь, что от такого поворота событий мы, мягко говоря, взгрустнем. А может, и вовсе затоскуем. Но все чудесным образом меняется, когда упомянутый водевиль становится реальностью, и мы начинаем бесконечно смотреть его в виде различных ток-шоу, документальных (и не очень) фильмов, аналитических программ, новостных выпусков и так далее.
Да, я про Украину, от бесконечного мелькания которой на нашем ТВ и в русскоязычном сегменте интернета уже, признаться, рябит в глазах и свербит в ушах.
Украинские эксперты стройными рядами стоят перед камерой на российских политических ток-шоу. Наверное, их показывают нам специально, чтобы наши собственные «эксперты» на контрасте казались настоящими красавцами и сказанное ими легче принималось нами на веру. Что же, мысль понятная, далеко не новая, но от этого нам ничуть не легче, ибо небратских «экспертов» набирают, как по плохому лекалу: глуповатых, неприятных, крикливых, лицемерных. Всё бы ничего, но в таком количестве? Да одного Ковтуна, за день по три раза появляющегося в нашем эфире, на крупнейших национальных телеканалах, уже достаточно, чтобы у любого нормального человека начисто отбило желание лишний раз заглядывать на шоу Соловьева или ещё какое «Время покажет».
А с каким удовольствием наши СМИ бросаются на каждую новость оттуда! Береза толкнул Скабееву! Зеленский стал лидером президентской гонки! Украинец Осташко устроил гевалт из-за депортации украинки Бойко! И так без конца: то судят военных, обвиняемых в расстреле Майдана, то оттуда идет волна телефонного и электронного терроризма, то очередные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» и так до бесконечности.
Наверное, тягу российского телезрителя к лицезрению событий на Украине отчасти можно понять: благодаря этой «терапии» мы можем убедить самих себя, что наше общество ещё более-менее здорово и моментальный коллапс нам не грозит. Да и вообще, приятно выглядеть умнее и рациональнее недавних «братьев», чувствовать своё (хотя бы относительное) благополучие и не бояться за завтрашний день так же сильно, как это происходит по другую сторону российско-украинской границы.
Понятен и интерес российской власти, которая решила вовсю использовать тот наглядный пример, который сама судьба нам предоставила. Транслируя бесконечную оперетту из Киева и его окрестностей, нам подсознательно внушают мысль, как же это плохо: бунты, революции, майданы, «болотные» и прочие ужасы незаконных попыток свержения действующей власти. Что ж, надо признать, что это весьма действенный инструмент, ведь пример, что ни говори, весьма показательный и поучительный. И действительно, кому же сейчас захочется революций: у нас и свой опыт по этой части весьма печален, а тут ещё и соседи не дают остыть собственным воспоминаниям и страхам.
И все-таки заметно, что пропагандистский эффект снижается, и никакими украинскими политическими шоу российского обывателя уже не убедить в том, что у нас-то все хорошо. Бесконечная пугалка перестала пугать: люди, скорее, начали испытывать раздражение от всех этих бесконечных платных клоунов из сопредельного государства, все лучше понимая, что с их помощью власти пытаются не только дать нам какой-то поучительный пример (это бы ещё ладно, хотя бы цель благая), но и прикрыть свои недоработки, провалы, внутренние проблемы государства, которые никто почему-то решать не спешит. И этот поток информации с определением «украинский» вдруг постепенно стал превращаться в чемодан без ручки: и тащить тяжело, и выбросить жалко, ибо уж очень много сил и средств было нами (как государством) в это вложено.
Откровенно говоря, пока трудно себе даже представить, по какому пути пойдут российские власти, решая эту проблему. Интерес можно подогреть, привлекая все новые «говорящие головы» с Украины. Можно интерес и пригасить, найдя какую-то новую тему для бесконечных телешоу (хотя пока не видно, что могло бы для нас по масштабу сравниться с Украиной). Можно, наконец, взяться за внутренние проблемы страны (да, сценарий фантастический, но ради объективности!) и моментально, во-первых, отвлечь людей на что-то действительно интересное и важное, а во-вторых, повысить свой авторитет настолько, что никакие «майданы» страшны нам уже не будут.
Но пока все это лишь в теории, которая почему-то совсем не спешит воплощаться в жизнь. Поэтому мы, наверное, должны сами позаботиться о гигиене своего сознания, изгнав оттуда навязчивых украинских бесов. Но…
При этом мы должны помнить об одной опасности, которая нас подстерегает на этом пути. Не все, происходящее там, мы можем игнорировать. Не все нам можно забывать. Не ко всему мы можем подходить со скептической усмешкой и равнодушием.
Например, мы не можем вместе с Западной Украиной изгнать из нашего сердца Донбасс и Луганщину, Харьков и Одессу, Днепропетровск и даже Киев. Это русская земля, русские города и наши с вами соотечественники, уж как бы при этом наше Отечество ни было разделено и раскромсано. Мы не можем сквозь пальцы смотреть на то, как ВСУ готовят очередную провокацию на Донбассе или на то, как русских детей зомбируют, превращая в «копателей Черного моря».
Точно так же мы не можем забывать и о тех, кто однажды поверил России, поверил в то, что она возвращается, и мы вот-вот снова станем единым целым, и за это был брошен в украинские тюрьмы. Мы вообще не имеем права забывать наших – как из российских граждан, оказавшихся там, так и из граждан Украины, которым не повезло родиться и жить на этой территории в эпоху глобального геополитического слома.
Поэтому мы просто обязаны провести серьёзную нравственную, политическую оценку наших приоритетов на украинском направлении. Иначе мы действительно можем выплеснуть с водой ребенка. Иначе мы можем совершить такую страшную ошибку, что мало нам потом не покажется.
А что касается очистки нашего сознания (и телеэфира заодно), попробуйте просто не кормить этого Молоха. Разделив в своем сознании украинскую тему на важное и не важное, просто не кликайте на ссылки с очередным украинским скандалом, не смотрите бесконечные мыльные оперы с «экспертами» Ковтуном и Яхно.
Это, конечно, отнюдь не гарантирует, что данные представители украинского политического цирка исчезнут с экранов наших телевизоров. Но их хотя бы не станет в нашем сознании. А это уже хорошо.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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