Зеленский заявил о намерении начать переговоры с Путиным
Кандидат в президенты Украины, артист Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах планирует начать переговоры с Владимиром Путиным, пишет издание Strana.ua со ссылкой на дипломатический источник.
Встреча прошла в конце января в представительстве ЕС на Украине, ее инициаторами стали главы диппредставительств западных стран.
По словам источника, встреча с Зеленским для дипломатов «оказалась обескураживающей» – артист очень волновался и на все вопросы отвечал расплывчато.
Собеседник отметил, что особенно на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон: ее очень интересовало, как Зеленский намерен решать застарелые проблемы Донбасса.
Шоумен ответил, что для урегулирования на востоке Украины намерен сесть за стол переговоров с российским президентом.
Такой ответ обескуражил и расстроил всех участников встречи. Они спросили у него, не боится ли он, что в таком случае «администрацию президента сожгут радикалы»?
В свою очередь Зеленский подчеркнул, что других путей не видит: минские договоренности не работают, а идти войной на самопровозглашенные республики он не хочет.
Ранее в интервью украинским журналистам кандидат в президенты заявил, что от переговоров с российским руководством никуда не деться: «Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек (в Донбассе)».
Он уверен, что, составив список взаимных требований, можно найти «золотую» середину, которая всех устроит.
Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК зарегистрировал уже более 20 кандидатов, включая действующего президента. Последний опрос показал, что рейтинг кандидатов возглавил шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать голоса 19% украинцев. Юлия Тимошенко, ранее возглавлявшая рейтинг, и Петр Порошенко заняли в рейтинге второе и третье место. Зеленский выдвинут кандидатом партией «Слуга народа».
Встреча прошла в конце января в представительстве ЕС на Украине, ее инициаторами стали главы диппредставительств западных стран.
По словам источника, встреча с Зеленским для дипломатов «оказалась обескураживающей» – артист очень волновался и на все вопросы отвечал расплывчато.
Собеседник отметил, что особенно на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон: ее очень интересовало, как Зеленский намерен решать застарелые проблемы Донбасса.
Шоумен ответил, что для урегулирования на востоке Украины намерен сесть за стол переговоров с российским президентом.
Такой ответ обескуражил и расстроил всех участников встречи. Они спросили у него, не боится ли он, что в таком случае «администрацию президента сожгут радикалы»?
В свою очередь Зеленский подчеркнул, что других путей не видит: минские договоренности не работают, а идти войной на самопровозглашенные республики он не хочет.
Ранее в интервью украинским журналистам кандидат в президенты заявил, что от переговоров с российским руководством никуда не деться: «Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек (в Донбассе)».
Он уверен, что, составив список взаимных требований, можно найти «золотую» середину, которая всех устроит.
Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК зарегистрировал уже более 20 кандидатов, включая действующего президента. Последний опрос показал, что рейтинг кандидатов возглавил шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать голоса 19% украинцев. Юлия Тимошенко, ранее возглавлявшая рейтинг, и Петр Порошенко заняли в рейтинге второе и третье место. Зеленский выдвинут кандидатом партией «Слуга народа».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/zelenskiy_v
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