Авария C-130H на авиабазе в Израиле произошла по вине авиатехников

Несколько дней назад на базе Неватим произошла авария, связанная с военно-транспортной машиной израильской авиации C-130H Hercules. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны ИзраиляУтром техперсонал проводил проверку самолета, которая осуществляется раз в неделю. Согласно принятому регламенту, она подразумевает запуск двигателей. После того, как силовая установка начала работать, оснащенная ею машина неожиданно для авиатехников начала движение. После того как самолет преодолел дистанцию примерно в 100 метров, он угодил в траншею, где и остановился.Находившиеся в «грузовике» (или топливозаправщике) специалисты, обладающие, как указывается, необходимым опытом, были на недолгое время госпитализированы: один с жалобами на боли в груди, другой в шоковом состоянии.Расследование показало, что инцидент вызвало освобождение рукоятки стояночного тормоза. При этом двигатели работали на максимальных оборотах. В связи с этим сдерживавшие движение колодки не помогли. Нанесенный в результате происшествия ущерб может потребовать замены центроплана, возможно списание самолета стоимостью 100 млн. шекелей (около 27,6 млн долларов). Сейчас он находится в ангаре.Специалисты, по вине которых произошла авария с машиной, с учетом опыта и преданности делу оставлены в должности. Принято решение о необходимости присутствия в ходе их последующей работы одного из летчиков (при запуске силовой установки), по крайней мере, пока техники не пройдут учебный курс на симуляторе.