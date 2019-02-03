Пользователи оценили новые системы ВМФ, ослепляющие противника
В соцсетях оценили сообщения о том, что российский флот начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», предназначенные для ослепления противника, пишет РИА Новости.
Ранее предприятие «Росэлектроника» сообщило, что такой аппаратурой уже оснащены фрегаты «Адмирал флота Касатонов» (проходит испытания) и «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
В дальнейшем станции «Филин» установят на фрегаты проекта 22350, которые строятся на «Северной верфи».
Станция 5П-42 разработана для подавления оптико-электронных и визуально-оптических каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия в темное время, а также оружия ближнего боя, применяемого против надводных кораблей.
Сообщается, что каждый 5-й испытатель-доброволец ощутил не себе галлюциногенный эффект, а около 50% участников испытаний заявили о головокружении, дезориентации и тошноте.
«Их нужно использовать на Черном море, чтобы супостат не ползал по его просторам!», – пишет пользователь Куватов.
«Хорошая штука. Такую штуку надо бы еще в сухопутных войсках ввести. Хотя там она уже есть, наверное», отмечает Барбашин.
Некоторые пользователи выразили уверенность, «Филин» в случае необходимости сможет дать достойный ответ кораблям НАТО.
«На войне все средства хороши», – считает Костенко.
По мнению читателей, новая станция усилит и без того мощный российский флот.
«Террористы с нашими кораблями не воюют – кишка у них тонка», – отмечает yagailogan.
«Российские корабли будут ослеплять врагов красотой и величием», – шутит Челябинский.
«Филин» разработан Опытным заводом «Интеграл». В основе его работы лежит модуляция яркости светового излучения: низкочастотные колебания яркости действуют на зрительные нервы и вызывают временные (обратимые) расстройства органов зрения. Это отрицательно сказывается на способности человека вести прицельный огонь из стрелкового оружия.
Также аппаратура способна подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона и системы наведения управляемых противотанковых ракет на дистанции до 5 км.
Ранее предприятие «Росэлектроника» сообщило, что такой аппаратурой уже оснащены фрегаты «Адмирал флота Касатонов» (проходит испытания) и «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
В дальнейшем станции «Филин» установят на фрегаты проекта 22350, которые строятся на «Северной верфи».
Станция 5П-42 разработана для подавления оптико-электронных и визуально-оптических каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия в темное время, а также оружия ближнего боя, применяемого против надводных кораблей.
Сообщается, что каждый 5-й испытатель-доброволец ощутил не себе галлюциногенный эффект, а около 50% участников испытаний заявили о головокружении, дезориентации и тошноте.
«Их нужно использовать на Черном море, чтобы супостат не ползал по его просторам!», – пишет пользователь Куватов.
«Хорошая штука. Такую штуку надо бы еще в сухопутных войсках ввести. Хотя там она уже есть, наверное», отмечает Барбашин.
Некоторые пользователи выразили уверенность, «Филин» в случае необходимости сможет дать достойный ответ кораблям НАТО.
«На войне все средства хороши», – считает Костенко.
По мнению читателей, новая станция усилит и без того мощный российский флот.
«Террористы с нашими кораблями не воюют – кишка у них тонка», – отмечает yagailogan.
«Российские корабли будут ослеплять врагов красотой и величием», – шутит Челябинский.
«Филин» разработан Опытным заводом «Интеграл». В основе его работы лежит модуляция яркости светового излучения: низкочастотные колебания яркости действуют на зрительные нервы и вызывают временные (обратимые) расстройства органов зрения. Это отрицательно сказывается на способности человека вести прицельный огонь из стрелкового оружия.
Также аппаратура способна подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона и системы наведения управляемых противотанковых ракет на дистанции до 5 км.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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