Венесуэльский шах НАТО. Хитрый план Трампа
Когда несколько рассеялся дым от появления в Венесуэле как чёрта из американской табакерки «временного президента» Хуана Гуайдо и немедленного признания его президентом Дональдом Трампом, начинает вырисовываться вся картина маслом.
Венесуэльская партия Трампа и друзей его направлена, конечно, против законного президента Николаса Мадуро, но это ещё и удар по НАТО. «Где Венесуэла и где НАТО?» — скажет иной читатель. Рядом… Политолог Дмитрий Суслов считает, что инспирированные США события в Венесуэле – это «ответка» нам за Сирию, в которой Россия сорвала американские планы. Где Венесуэла, и где Сирия?
Из комментариев военных экспертов следует, что США при всём желании не могут сейчас провести военную интервенцию в Венесуэлу, на своём заднем дворе в Южной Америке. Если национальная армия Венесуэлы сохранит верность законному президенту страны и станет сражаться, то у США в регионе не хватит ресурсов, чтобы подавить её сопротивление. Конвенциональным оружием. Вообще, ВС США эффективны против стран с климатом полупустынь, и таких как Ирак, но против Венесуэлы с её горами и джунглями и более современным вооружением, не так эффективна, и всё может закончиться новым Вьетнамом. Или новой Кубой, кстати, Гавана сейчас активно помогает правительству Николаса Мадуро.
Колумбия и Бразилия хоть и поддержали США, но вторгаться в Венесуэлу остерегаются: пламя войны может перекинуться и на эти страны. В Колумбии только что с трудом потушили собственную гражданскую войну, Бразилия тоже далека от политической стабильности. Мексика, крупный региональный игрок, стала вдруг показывать свой характер, не поддержала очередную «демократическую смену власти» США.
При огромном бюджете Пентагона и миллионной армии, достаточно скромные ВС Венесуэлы оказываются ему не по зубам. А в Южной Америке много «Венесуэл», а в Азии их ещё больше, и все они косо посматривают на Вашингтон. Это ничего нам не напоминает? Да, напоминает времена позднего СССР: советская армия как бы большая, но собрать быстро военный кулак – проблема! Войска США распылены по всему миру, и провести относительно быстро операцию в Венесуэле, или в Никарагуа с Гондурасом, нет возможностей. ВС США, по факту, не имеют военного решения в Южной Америке!
В Пентагоне, можно предположить, был большой разбор полётов главнокомандующим Трампом, примерно такой:
— У нас Венесуэла как кость в горле, где войска?
— На европейском театре в НАТО…
— И что они там делают, кого защищают?
— Наших союзников от агрессивной России…
— А в Южной Америке кто будет защищать наши интересы? НАТО?
Далее – немая сцена, которая, возможно, уже стоила кресла министру обороны Джеймсу Мэттису, подавшему в отставку по собственному желанию. Отставка Мэттиса вполне может иметь подоплёкой провал стратегического планирования США в Южной Америке.
«Действительно, что делают сухопутные силы США в Европе?» – может спросить теперь президент Трамп и Конгресс. Там, где они нужны, их нет, там где они не нужны, – их сколько угодно! Вот при чём тут НАТО. «На нашем заднем дворе непорядок, а мы защищаем в это время Европу?» – как бы спрашивает Трамп Конгресс. И показывает бесполезность НАТО для США на конкретном венесуэльском примере.
Итак, президент Трамп вернулся на свой задний двор в Южную Америку наводить порядок. Вот зачем, спрашивается? Барак Обама со своими глобалистами благоразумно не лез в этот муравейник, ограничиваясь спецоперациями по демократизации посредством ЦРУ. Трамп пошёл на это и спровоцировал кризис в Венесуэле, который может распространиться по всему континенту, ему мало других кризисов? Получается, Трампу важен кризис именно в Южной Америке.
Южноамериканская стратегия Трампа, возможно, с подачи его советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера, — это его масштаб, скорее, «ответка» вашингтонским демократам-глобалистам-атлантистам, а совсем не России, за Сирию. Трамп показывает на примере Венесуэлы, где находятся стратегические интересы США и то, что они не защищены. Если Трамп решит венесуэльскую проблему к своей выгоде, этим он ударит по вашингтонскому болоту с глобалистами и создаст плацдарм для своих перевыборов в 2020 году. Здесь Трамп получит поддержку таких американских ястребов как Джон Болтон, для которых венесуэльская рубашка много ближе к телу, чем европейская и тем более сирийская. А ястребов в США много!
В этой ситуации Россия поддерживает независимую Венесуэлу так же, как и США поддерживают бандеровскую Украину. Россия вложилась в Венесуэлу, как и США вложились в Украину, только на «демократический» подкуп и коррупцию украинских элит Госдеп потратил 5 млрд. долларов. Внешнеполитические операции стоят денег. Зеркальная ситуация, вообще-то.
Венесуэльская партия Трампа и друзей его направлена, конечно, против законного президента Николаса Мадуро, но это ещё и удар по НАТО. «Где Венесуэла и где НАТО?» — скажет иной читатель. Рядом… Политолог Дмитрий Суслов считает, что инспирированные США события в Венесуэле – это «ответка» нам за Сирию, в которой Россия сорвала американские планы. Где Венесуэла, и где Сирия?
Из комментариев военных экспертов следует, что США при всём желании не могут сейчас провести военную интервенцию в Венесуэлу, на своём заднем дворе в Южной Америке. Если национальная армия Венесуэлы сохранит верность законному президенту страны и станет сражаться, то у США в регионе не хватит ресурсов, чтобы подавить её сопротивление. Конвенциональным оружием. Вообще, ВС США эффективны против стран с климатом полупустынь, и таких как Ирак, но против Венесуэлы с её горами и джунглями и более современным вооружением, не так эффективна, и всё может закончиться новым Вьетнамом. Или новой Кубой, кстати, Гавана сейчас активно помогает правительству Николаса Мадуро.
Колумбия и Бразилия хоть и поддержали США, но вторгаться в Венесуэлу остерегаются: пламя войны может перекинуться и на эти страны. В Колумбии только что с трудом потушили собственную гражданскую войну, Бразилия тоже далека от политической стабильности. Мексика, крупный региональный игрок, стала вдруг показывать свой характер, не поддержала очередную «демократическую смену власти» США.
При огромном бюджете Пентагона и миллионной армии, достаточно скромные ВС Венесуэлы оказываются ему не по зубам. А в Южной Америке много «Венесуэл», а в Азии их ещё больше, и все они косо посматривают на Вашингтон. Это ничего нам не напоминает? Да, напоминает времена позднего СССР: советская армия как бы большая, но собрать быстро военный кулак – проблема! Войска США распылены по всему миру, и провести относительно быстро операцию в Венесуэле, или в Никарагуа с Гондурасом, нет возможностей. ВС США, по факту, не имеют военного решения в Южной Америке!
В Пентагоне, можно предположить, был большой разбор полётов главнокомандующим Трампом, примерно такой:
— У нас Венесуэла как кость в горле, где войска?
— На европейском театре в НАТО…
— И что они там делают, кого защищают?
— Наших союзников от агрессивной России…
— А в Южной Америке кто будет защищать наши интересы? НАТО?
Далее – немая сцена, которая, возможно, уже стоила кресла министру обороны Джеймсу Мэттису, подавшему в отставку по собственному желанию. Отставка Мэттиса вполне может иметь подоплёкой провал стратегического планирования США в Южной Америке.
«Действительно, что делают сухопутные силы США в Европе?» – может спросить теперь президент Трамп и Конгресс. Там, где они нужны, их нет, там где они не нужны, – их сколько угодно! Вот при чём тут НАТО. «На нашем заднем дворе непорядок, а мы защищаем в это время Европу?» – как бы спрашивает Трамп Конгресс. И показывает бесполезность НАТО для США на конкретном венесуэльском примере.
Итак, президент Трамп вернулся на свой задний двор в Южную Америку наводить порядок. Вот зачем, спрашивается? Барак Обама со своими глобалистами благоразумно не лез в этот муравейник, ограничиваясь спецоперациями по демократизации посредством ЦРУ. Трамп пошёл на это и спровоцировал кризис в Венесуэле, который может распространиться по всему континенту, ему мало других кризисов? Получается, Трампу важен кризис именно в Южной Америке.
Южноамериканская стратегия Трампа, возможно, с подачи его советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера, — это его масштаб, скорее, «ответка» вашингтонским демократам-глобалистам-атлантистам, а совсем не России, за Сирию. Трамп показывает на примере Венесуэлы, где находятся стратегические интересы США и то, что они не защищены. Если Трамп решит венесуэльскую проблему к своей выгоде, этим он ударит по вашингтонскому болоту с глобалистами и создаст плацдарм для своих перевыборов в 2020 году. Здесь Трамп получит поддержку таких американских ястребов как Джон Болтон, для которых венесуэльская рубашка много ближе к телу, чем европейская и тем более сирийская. А ястребов в США много!
В этой ситуации Россия поддерживает независимую Венесуэлу так же, как и США поддерживают бандеровскую Украину. Россия вложилась в Венесуэлу, как и США вложились в Украину, только на «демократический» подкуп и коррупцию украинских элит Госдеп потратил 5 млрд. долларов. Внешнеполитические операции стоят денег. Зеркальная ситуация, вообще-то.
- Автор:
- Виктор Каменев
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