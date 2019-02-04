Это Спарта! Часть I

Карта Эллады

Фаланга с боевым охранением

«Зевс Гераклидам вручил город, нам ныне родной.

С ними, оставив вдали Эриней, обдуваемый ветром,

Мы на широкий простор в землю Пелопа пришли.

Так нам из пышного храма изрек Аполлон-дальновержец,

Златоволосый наш бог, с луком серебряным царь».

Мемориальная доска из храма Артемиды Ортии в Спарте

Памятник царю Леониду в современной Спарте, фото

Пифия

Дельфы, современная фотография

Томас Джефферсон, один из авторов Декларации о независимости США, третий по счету президент США

Эжен Делакруа, Ликург советуется с пифией

«Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть – им милее гибель, чем такая еда».

"Смотрите, как живут эти люди! И подивитесь их глупости: имея все блага мира, они пришли из Азии, чтобы отнять у нас столь жалкие крохи...".

"Один илот Агесилая сварил нам спартанскую похлебку, но, отведав её, я не мог проглотить второй ложки".

Эдгар Дега, «Спартанские девушки вызывают на состязание юношей»

Наказание розгами в английской школе, гравюра

Школа Гордонстаун

Колледж Итон

Спартанские гоплиты

"Часто вспоминают, например, ответ спартанца Герада, жившего в очень давние времена, одному чужеземцу. Тот спросил, какое наказание несут у них прелюбодеи. "Чужеземец, у нас нет прелюбодеев", – возразил Герад. "А если все-таки объявятся?" – не уступал собеседник. "Виновный даст в возмещение быка такой величины, что, вытянув шею из-за Тайгета, он напьется в Эвроте". Чужеземец удивился и сказал: "Откуда же возьмется такой бык?" – "А откуда возьмется в Спарте прелюбодей?" – откликнулся, засмеявшись, Герад".

Спартанский гоплит

"У спартанцев допускалось влюбляться в честных душой мальчиков, но вступать с ними в связь считалось позором, ибо такая страсть была бы телесной, а не духовной. Человек, обвиненный в позорной связи с мальчиком, на всю жизнь лишался гражданских прав".

"Пленивший, прежде всего, его природной сдержанностью и скромностью, ибо, блистая среди юношей пылким усердием, желанием быть первым во всем... Агесилай отличался таким послушанием и кротостью, что все приказания выполнял не за страх, а за совесть".

"Самое удивительное, что хотя все хвалят подобные учреждения, подражать им не желает ни одно государство".