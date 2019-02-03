ВМС США пополнились новой подлодкой класса «Вирджиния»
В городе Гротон (штат Коннектикут) прошла торжественная церемония ввода в боевой состав ВМС США ударной атомной подводной лодки USS South Dakota (SSN 790), оснащенной крылатыми ракетами «Томагавк», передает Интерфакс.
В Гротоне находится центр производства субмарин компании Electric Boat Corporation (входит в General Dynamics).
По данным агентства, подлодка «Южная Дакота» вооружена 12-ю «Томагавками», дальность действия которых составляет 1,6 тыс. км.
Сообщается, что многоцелевая SSN 790 является 17-й АПЛ класса «Вирджиния» и 7-й подлодкой в модификации Block III из восьми запланированных. В отличие от предыдущих версий, она имеет не 12, а всего лишь 2 ракетные шахты с установками барабанного типа (в каждой из них размещается 6 крылатых ракет).
Субмарина также имеет обновленное специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную силовую установку.
Согласно открытой информации, в данной модификации конструкторы реализовали множество новейших технологий, увеличивающих огневую мощь, скрытность и маневренность. Block III способна находится находиться под водой в течение нескольких месяцев и развивать скорость до 25 узлов.
Строительство каждой АПЛ оценивается американскими экспертами в $2,7 млрд. Всего планируется строительство 48 субмарин класса «Вирджиния» разных версий (их модификация проводится в процессе производства). До 2030 года заказчику должны быть переданы 33 подлодки. Они полностью заменят в американских ВМС АПЛ типа «Лос-Анджелес» постройки 1970-1990 годов.
В Гротоне находится центр производства субмарин компании Electric Boat Corporation (входит в General Dynamics).
По данным агентства, подлодка «Южная Дакота» вооружена 12-ю «Томагавками», дальность действия которых составляет 1,6 тыс. км.
Сообщается, что многоцелевая SSN 790 является 17-й АПЛ класса «Вирджиния» и 7-й подлодкой в модификации Block III из восьми запланированных. В отличие от предыдущих версий, она имеет не 12, а всего лишь 2 ракетные шахты с установками барабанного типа (в каждой из них размещается 6 крылатых ракет).
Субмарина также имеет обновленное специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную силовую установку.
Согласно открытой информации, в данной модификации конструкторы реализовали множество новейших технологий, увеличивающих огневую мощь, скрытность и маневренность. Block III способна находится находиться под водой в течение нескольких месяцев и развивать скорость до 25 узлов.
Строительство каждой АПЛ оценивается американскими экспертами в $2,7 млрд. Всего планируется строительство 48 субмарин класса «Вирджиния» разных версий (их модификация проводится в процессе производства). До 2030 года заказчику должны быть переданы 33 подлодки. Они полностью заменят в американских ВМС АПЛ типа «Лос-Анджелес» постройки 1970-1990 годов.
- Использованы фотографии:
- ВМС США
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