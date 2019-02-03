Озвучена версия о причине катастрофы Mirage-2000 ВВС Индии

Похороны одного из лётчиков (Сиддхартха Неги) в Бангалоре

Самолёт явно не получил достаточной мощности для полного взлёта, и, следовательно, пилоты, приняли решение о катапультировании. Всё произошло в течение нескольких секунд. Расследование продолжается. Мы изучаем параметрические самописцы.

В Индии названа предварительная версия причины катастрофы Mirage-2000 ВВС страны, произошедшей в минувшую пятницу. Напомним, что катастрофа в Бангалоре унесла жизни двоих индийских военных лётчиков. В ходе расследования, которое проводится специально сформированной комиссией ВВС Индии, установлено, что самолёт так и не смог покинуть взлётно-посадочную полосу при взлёте по причине «возможного механического сбоя».О том, что именно вызвало «механический сбой», и где именно на самолёте он произошёл, не сообщается.Известно, что пилоты, понимая всю сложность ситуации, приняли решение о катапультировании в тот момент, когда самолёт выкатывался за пределы взлётно-посадочной полосы на большой скорости. Один из лётчиков погиб после падения в горящие обломки самолёта, второй – в результате сильных и множественных травм.Самолёт «Мираж-2000» проходил второй приёмный полёт в ВВС Индии. До этого он шесть раз поднимался в небо в ходе испытательных полётов в концерне HAL.Из сообщения комиссии ВВС Индии:Ранее было заявлено о якобы взрыве шины шасси во время набора скорости на взлётке. Однако эту версию сразу же опровергли представители HAL.