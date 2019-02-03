Помпео: США готовы к переговорам с РФ о контроле над вооружениями
Правительство США готово к дальнейшим переговорам с Россией о контроле над вооружениями, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства.
Помпео напомнил, что накануне Вашингтон представил России официальное уведомление о выходе США из Договора о РСМД через шесть месяцев.
По его словам, Москва не предприняла ожидаемых от нее шагов по возвращению к выполнению соглашения за последние два месяца. Она по-прежнему нарушает свои обязательства не производить ракеты средней дальности (от 500 до 5500 км).
Он пояснил, что речь, в частности идет о ракете 9M729 (SSC-8), которая «несовместима» с договором. В настоящее время реализация договора приостановлена, и если РФ в течение 6 месяцев не вернется к выполнению своих обязательств, полностью уничтожив ракеты и их пусковые установки, то его действие будет прекращено окончательно.
Вместе с тем, по словам Помпео, США привержены эффективному контролю над вооружениями и готовы к дальнейшим переговорам с Россией по этому вопросу.
Ранее в Кремле заявили, что выход США из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса в мире.
Помпео напомнил, что накануне Вашингтон представил России официальное уведомление о выходе США из Договора о РСМД через шесть месяцев.
По его словам, Москва не предприняла ожидаемых от нее шагов по возвращению к выполнению соглашения за последние два месяца. Она по-прежнему нарушает свои обязательства не производить ракеты средней дальности (от 500 до 5500 км).
Администрация США приложила огромные усилия для сохранения ДРСМД: за последние 6 лет было проведено около 30 встреч с представителями РФ для обсуждения нарушений со стороны Москвы. Однако российская сторона так и не устранила эти нарушения,заявил госсекретарь.
Он пояснил, что речь, в частности идет о ракете 9M729 (SSC-8), которая «несовместима» с договором. В настоящее время реализация договора приостановлена, и если РФ в течение 6 месяцев не вернется к выполнению своих обязательств, полностью уничтожив ракеты и их пусковые установки, то его действие будет прекращено окончательно.
Соединенные Штаты серьезно относятся к своим договорным обязательствам, и не будут бездействовать, когда другие нарушают свои обязательства. Нарушения договорных обязательств должны иметь последствия,говорится в заявлении.
Вместе с тем, по словам Помпео, США привержены эффективному контролю над вооружениями и готовы к дальнейшим переговорам с Россией по этому вопросу.
Ранее в Кремле заявили, что выход США из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса в мире.
- Использованы фотографии:
- https://www.state.gov
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