Помпео: США готовы к переговорам с РФ о контроле над вооружениями

Администрация США приложила огромные усилия для сохранения ДРСМД: за последние 6 лет было проведено около 30 встреч с представителями РФ для обсуждения нарушений со стороны Москвы. Однако российская сторона так и не устранила эти нарушения,

Соединенные Штаты серьезно относятся к своим договорным обязательствам, и не будут бездействовать, когда другие нарушают свои обязательства. Нарушения договорных обязательств должны иметь последствия,