В зарубежных СМИ: РФ потерпела неудачу при создании истребителя 5-го поколения
В издании Business Insider на днях вышел материал, в котором автор рассуждает о программе российского истребителя 5-го поколения Су-57. Материал стал особенно читаемым после его публикации в индийском сегменте СМИ, включая и собственно индийскую версию упомянутого издания (Business Insider India).
В материале речь в очередной раз зашла о незначительных объёмах закупок этого самолёта для нужд ВКС России.
Из публикации:
Также отмечается, что ВКС РФ сделали заказ только на 12 самолётов Су-57.
Из статьи:
Однако при этом отмечается, что Су-57 в России может послужить своего рода испытательным авиационным комплексом для современных и перспективных радаров и иных бортовых систем, включая системы управления гиперзвуковым вооружением. В статье говорится, что эти системы российские производители могут впоследствии использовать на «более старых планерах».
Также в материале говорится, что Су-57 поможет российским производителям продвинуться в использовании технологии «стелс».
Напомним, что ранее Индия вышла из совместной с РФ программы FGFA, сославшись на то, что российский Су-57 «не дотягивает до 5-го поколения». В числе претензий была и претензия к уровню «невидимости».
Из материала BI:
В Индии «ухватились» за эту мысль, высказанную в издании, так как Нью-Дели явно нужно оправдание перед собственными производителями по поводу того, почему правительство отказалось продолжать работу в рамках совместной с Россией программы FGFA, и почему индийские производители потеряли крупный контракт, а ВВС страны - саму возможность получения новейшего истребителя.
В материале речь в очередной раз зашла о незначительных объёмах закупок этого самолёта для нужд ВКС России.
Из публикации:
В России сегодня всего 10 Су-57 по сравнению с более чем 360 F-35 у США и стран-партнёров и более 170 F-22. Мало того, из этих десяти российских истребителей только один имеет усовершенствованный двигатель, который можно отнести к силовым установках пятого поколения.
Также отмечается, что ВКС РФ сделали заказ только на 12 самолётов Су-57.
Из статьи:
Словом, Су-57 не серийный самолет. В своих небольших количествах он вряд ли окажет какое-либо значимое влияние в реальной войне.
Однако при этом отмечается, что Су-57 в России может послужить своего рода испытательным авиационным комплексом для современных и перспективных радаров и иных бортовых систем, включая системы управления гиперзвуковым вооружением. В статье говорится, что эти системы российские производители могут впоследствии использовать на «более старых планерах».
Также в материале говорится, что Су-57 поможет российским производителям продвинуться в использовании технологии «стелс».
Напомним, что ранее Индия вышла из совместной с РФ программы FGFA, сославшись на то, что российский Су-57 «не дотягивает до 5-го поколения». В числе претензий была и претензия к уровню «невидимости».
Из материала BI:
Что касается создания собственного истребителя пятого поколения, то можно констатировать следующее: Россия потерпела неудачу.
В Индии «ухватились» за эту мысль, высказанную в издании, так как Нью-Дели явно нужно оправдание перед собственными производителями по поводу того, почему правительство отказалось продолжать работу в рамках совместной с Россией программы FGFA, и почему индийские производители потеряли крупный контракт, а ВВС страны - саму возможность получения новейшего истребителя.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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