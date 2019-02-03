В зарубежных СМИ: РФ потерпела неудачу при создании истребителя 5-го поколения

В России сегодня всего 10 Су-57 по сравнению с более чем 360 F-35 у США и стран-партнёров и более 170 F-22. Мало того, из этих десяти российских истребителей только один имеет усовершенствованный двигатель, который можно отнести к силовым установках пятого поколения.

Словом, Су-57 не серийный самолет. В своих небольших количествах он вряд ли окажет какое-либо значимое влияние в реальной войне.

Что касается создания собственного истребителя пятого поколения, то можно констатировать следующее: Россия потерпела неудачу.