Андрей Богинский об отечественном вертолётостроении в 2018-2019 гг.
На днях было опубликовано интервью с Андреем Богинским, генеральным директором холдинга «Вертолеты России». Разговор затронул результаты работы отечественного вертолетостроения за 2018 год и очертил круг перспектив для отрасли на 2019 год. Сухие цифры говорят о том, что план на прошедший год полностью выполнен: заказчикам поставлено 75 винтокрылых машин. Портфель заказов концерна на период до 2021 года состоит из экспорта более 120 военных машин, выполнения гособоронзаказа и поставок 60 гражданских вертолетов «Ансат» как отечественным, так и зарубежным партнёрам.
По прогнозам экспертов, военный рынок вертолетной техники будет падать, а гражданской расти где-то на пять процентов ежегодно. Сейчас «Вертолеты России» представлены в гражданском сегменте лишь семейством Ми-8/17. Соответственно, представители концерна в форсированном режиме сертифицирую для международного рынка, в частности, под Китай, отечественный небоевой вертолет «Ансат». На подходе контракт с Турцией на экспорт туда машин серии Ка-32. А также ведется работа с Индией на поставки туда двух винтокрылых аппаратов Ми-171А2.
На вопрос о внесении изменений в военные машины по результатам их боевых испытаний в Сирии Андрей Богинский ответил, что это очень серьезная работа, в которой специалисты-авиастроители принимают самое активное участие. При этом модификации могут касаться конструктивна летательных аппаратов, их вооружений или способов применения как авионики и бортовых систем, так и различных типов оружия, используемых на боевых машинах. Отдельно стоит вопрос унификации оружия для различных вертолетов, т.е. единый арсенал, допустим, для Ка-52 и Ми-28.
Отвечая на следующий вопрос о более плотном охвате рынка гражданских вертолетов, Богинский сказал, что действительно раньше концерн «Вертолеты России» в основном разрабатывал и продавал военную авиатехнику. Но сейчас идет активное развитие и гражданского вертолетостроения. Помимо машин серии Ми-8/17 РФ, в этом сегменте представлена вертолетами «Ансат» (класс машин с взлетной массой до трех с половиной тонн) и Ка-62 (класс машин с взлетной массой до семи тонн). В классе тяжелой авиатехники Россия может предложить Ми-38, который успешно сертифицирован для использования в самых различных географических зонах, погодных и температурных условиях.
При этом авиаконструкторы постоянно совершенствуют все вышеперечисленные модели вертолетов, расширяя спектр их возможностей и сфер применения. Делается особенный упор на унификацию бортовых систем и агрегатов всего модельного ряда машин с целью снижения производственных затрат, а также расходов на последующее техническое обслуживание и регламентные работы. Делается многое с целью реализовать в новых моделях как можно полнее все конструкторские наработки последнего десятилетия.
Параллельно начинается экспансия на рынок однодвигательных машин типа VRT-500. Правда, на данный момент есть только концепция и макет этой модели. Но планируется, что образец этого вертолета уже полетит в будущем году. У этой модели хорошие перспективы как в частном секторе покупателей, так и для корпоративных эксплуатантов. Вдобавок предполагается, что в этом году уже начнется активное продвижение беспилотной авиатехники на базе «ВР-технологий». Кстати, прототипы таких БПЛА уже демонстрировались на авиасалоне МАКС-2017 и на петербургском экономическом форуме.
Помимо этого, у «Вертолетов России» есть несколько проектов совместной разработки вертолетов будущего. Так, тяжелую винтокрылую машины отечественные вертолетостроители будут создавать с китайскими коллегами. Основные документы по этому контракту уже подписаны, сейчас идет техническое согласование вспомогательных нюансов проекта. К тому же российские предприятия обслуживают вертолетный парк Ми-171Е Поднебесной, существующий там еще с советских времен.
Отдельно был затронут вопрос импортозамещения зарубежных вертолетных двигателей, в частности украинских, отечественными. По этой теме гендиректор «Вертолеты России» сказал, что у холдинга налажены тесные связи с российскими предприятиями «Объединенной двигателестроительной корпорации». Поэтому в ближайшей перспективе замена двигателя Д-136 на Ми-26 на новую силовую установку ПД-12В. Отдельно идет разработка двигателей для перспективных моделей авиамашин «Ансат», Ка-62 и Ка-226, а также для новейшего одномоторного вертолета VRT-500.
В завершение интервью Андрей Богинский рассказал о демонстрационном туре холдинга «Вертолеты России» по ряду стран Азиато-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. Сначала два отечественных вертолета «Ансат» и Ми-171А2 были всесторонне представлены на авиасалоне в китайском городе Чжухае. Потом была рекламная поездка с остановками и демонстрациями летных способностей наших винтокрылых машин в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и Камбодже. В результате было подписано несколько «жестких» подтвержденных контрактов на поставки российской вертолетной техники. В дополнение к этому были собраны и «мягкие» заказы потенциальных региональных заказчиков, многие из которых, скорее всего, в ближайшем будущем перейдут в разряд «твердых» контрактов.
По прогнозам экспертов, военный рынок вертолетной техники будет падать, а гражданской расти где-то на пять процентов ежегодно. Сейчас «Вертолеты России» представлены в гражданском сегменте лишь семейством Ми-8/17. Соответственно, представители концерна в форсированном режиме сертифицирую для международного рынка, в частности, под Китай, отечественный небоевой вертолет «Ансат». На подходе контракт с Турцией на экспорт туда машин серии Ка-32. А также ведется работа с Индией на поставки туда двух винтокрылых аппаратов Ми-171А2.
На вопрос о внесении изменений в военные машины по результатам их боевых испытаний в Сирии Андрей Богинский ответил, что это очень серьезная работа, в которой специалисты-авиастроители принимают самое активное участие. При этом модификации могут касаться конструктивна летательных аппаратов, их вооружений или способов применения как авионики и бортовых систем, так и различных типов оружия, используемых на боевых машинах. Отдельно стоит вопрос унификации оружия для различных вертолетов, т.е. единый арсенал, допустим, для Ка-52 и Ми-28.
Отвечая на следующий вопрос о более плотном охвате рынка гражданских вертолетов, Богинский сказал, что действительно раньше концерн «Вертолеты России» в основном разрабатывал и продавал военную авиатехнику. Но сейчас идет активное развитие и гражданского вертолетостроения. Помимо машин серии Ми-8/17 РФ, в этом сегменте представлена вертолетами «Ансат» (класс машин с взлетной массой до трех с половиной тонн) и Ка-62 (класс машин с взлетной массой до семи тонн). В классе тяжелой авиатехники Россия может предложить Ми-38, который успешно сертифицирован для использования в самых различных географических зонах, погодных и температурных условиях.
При этом авиаконструкторы постоянно совершенствуют все вышеперечисленные модели вертолетов, расширяя спектр их возможностей и сфер применения. Делается особенный упор на унификацию бортовых систем и агрегатов всего модельного ряда машин с целью снижения производственных затрат, а также расходов на последующее техническое обслуживание и регламентные работы. Делается многое с целью реализовать в новых моделях как можно полнее все конструкторские наработки последнего десятилетия.
Параллельно начинается экспансия на рынок однодвигательных машин типа VRT-500. Правда, на данный момент есть только концепция и макет этой модели. Но планируется, что образец этого вертолета уже полетит в будущем году. У этой модели хорошие перспективы как в частном секторе покупателей, так и для корпоративных эксплуатантов. Вдобавок предполагается, что в этом году уже начнется активное продвижение беспилотной авиатехники на базе «ВР-технологий». Кстати, прототипы таких БПЛА уже демонстрировались на авиасалоне МАКС-2017 и на петербургском экономическом форуме.
Помимо этого, у «Вертолетов России» есть несколько проектов совместной разработки вертолетов будущего. Так, тяжелую винтокрылую машины отечественные вертолетостроители будут создавать с китайскими коллегами. Основные документы по этому контракту уже подписаны, сейчас идет техническое согласование вспомогательных нюансов проекта. К тому же российские предприятия обслуживают вертолетный парк Ми-171Е Поднебесной, существующий там еще с советских времен.
Отдельно был затронут вопрос импортозамещения зарубежных вертолетных двигателей, в частности украинских, отечественными. По этой теме гендиректор «Вертолеты России» сказал, что у холдинга налажены тесные связи с российскими предприятиями «Объединенной двигателестроительной корпорации». Поэтому в ближайшей перспективе замена двигателя Д-136 на Ми-26 на новую силовую установку ПД-12В. Отдельно идет разработка двигателей для перспективных моделей авиамашин «Ансат», Ка-62 и Ка-226, а также для новейшего одномоторного вертолета VRT-500.
В завершение интервью Андрей Богинский рассказал о демонстрационном туре холдинга «Вертолеты России» по ряду стран Азиато-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. Сначала два отечественных вертолета «Ансат» и Ми-171А2 были всесторонне представлены на авиасалоне в китайском городе Чжухае. Потом была рекламная поездка с остановками и демонстрациями летных способностей наших винтокрылых машин в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и Камбодже. В результате было подписано несколько «жестких» подтвержденных контрактов на поставки российской вертолетной техники. В дополнение к этому были собраны и «мягкие» заказы потенциальных региональных заказчиков, многие из которых, скорее всего, в ближайшем будущем перейдут в разряд «твердых» контрактов.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- rostec.ru
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