Власти ЦАР и вооружённые группировки договорились о мире

Имею честь объявить, что при активном сотрудничестве как со стороны правительства ЦАР, так и 14 вооруженных группировок сегодня (второго февраля) мы достигли договоренности о мирном соглашении в интересах народа республики,

Это великий день для республики и всего ее народа,