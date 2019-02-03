Власти ЦАР и вооружённые группировки договорились о мире
Правительство Центральноафриканской Республики и руководители вооруженных группировок договорились о мирном урегулировании конфликта, передает РИА Новости.
Переговоры проходили в Хартуме, для участия в них прибыл директор департамента Африки российского МИД Андрей Кемарский.
По словам экспертов, подобное соглашение представляет собой редкую надежду на улучшение положения в этой обедневшей стране, где межобщинные и межрелигиозные столкновения продолжаются с 2013 года. В результате около 6 тыс. человек погибли, сотни тысяч лишились крова и были вынуждены покинуть страну.
Разработанное сторонами мирное соглашение должно быть подписано в воскресенье, окончательное заключение сделки ожидается 6 февраля.
Напомним, в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча самых крупных вооруженных группировок «Селека» и «Антибалака». В ходе встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения – своеобразной платформы для консультаций и принятия согласованных решений по поддержанию устойчивого мира в стране.
В принятой декларации также содержится призыв к правительству ЦАР начать работу по примирению при содействии ЕС и России.
Ранее СМИ писали, что у России в ЦАР может появиться полноценная военная база.
Переговоры проходили в Хартуме, для участия в них прибыл директор департамента Африки российского МИД Андрей Кемарский.
Имею честь объявить, что при активном сотрудничестве как со стороны правительства ЦАР, так и 14 вооруженных группировок сегодня (второго февраля) мы достигли договоренности о мирном соглашении в интересах народа республики,заявил комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.
По словам экспертов, подобное соглашение представляет собой редкую надежду на улучшение положения в этой обедневшей стране, где межобщинные и межрелигиозные столкновения продолжаются с 2013 года. В результате около 6 тыс. человек погибли, сотни тысяч лишились крова и были вынуждены покинуть страну.
Это великий день для республики и всего ее народа,сказал Шерги.
Разработанное сторонами мирное соглашение должно быть подписано в воскресенье, окончательное заключение сделки ожидается 6 февраля.
Напомним, в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча самых крупных вооруженных группировок «Селека» и «Антибалака». В ходе встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения – своеобразной платформы для консультаций и принятия согласованных решений по поддержанию устойчивого мира в стране.
В принятой декларации также содержится призыв к правительству ЦАР начать работу по примирению при содействии ЕС и России.
Ранее СМИ писали, что у России в ЦАР может появиться полноценная военная база.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/AU_Chergui
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