Титановый скандал на авиазаводе

Возрожденная военная приемка отличилась. На ВАСО, Воронежском авиастроительном объединении, были обнаружены поддельные сертификаты на металл.Еще в октябре прошлого года представители военной приемки ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) заявили о том, что стоит прекратить приемку самолетов и провести проверку.И вот, проверка идет полным ходом, и, судя по всему, по ее результатам будут и уголовные дела. Так мне сообщил источник из среды военпредов. Работа пока идет, но результаты, к сожалению, уже есть.В чем суть? Суть в том, что в конструкциях самолётов, которые выпускались на воронежском предприятии, были обнаружены узлы и детали, сделанные из несертифицированного металла. В том числе и из авиационного титана.Некоторые СМИ заявили, что уже располагают копиями документов, подтверждающих проблему с металлом, но пока никто ничего не публиковал. Но факт, что проблема точно имеет место быть.Военпреды подтвердили, что фальшивые сертификаты были обнаружены «в достаточном количестве для приостановки приемки продукции завода».Перевожу на нормальный язык: обнаглели до крайности.В заводской среде шепотом называются разные цифры, от 300 (минимум) до 750 (максимум). Говорит это только о том, что фальшивок действительно было много.Хорошо, проверка идет, судя по всему, после ВП подключится и СКР (пора, да). А к весне, видимо, и посадки начнутся.Что беспокоит?А беспокоит то, что ВСЯ продукция ВАСО сегодня делается исключительно для Минобороны. Пассажирские лайнеры из Воронежа канули в Лету, исключение составляли только борты для Путина и по заказу Кубы.Интересно, а как там с президентскими бортами, тоже некондицию вставляли? Я бы в авиаотряде «Россия» призадумался. Там не один Ил-96-300 есть… Поставляли, как выяснилось.Сегодня на ВАСО пытаются как-то дособрать партию Ан-148. Это фактически упавший уже российско-украинский проект, как видно из названия. Но доделывают.Заказчик – ВКС РФ.Далее. Готовят к первому полету Ил-112В. Новый военный транспортник легкого класса.Далее. Громадные производственные площади позволяют принимать участие в «российском лего» «Сухой Суперджет». Для него тоже делают какие-то конструкции.Ну и вишенка на торте — это изготовление деталей и конструкций для Ил-76МД-90А (транспортник тяжелого класса) и МС-21.Собственно, почти вся гамма не боевых самолетов. Хорошо, что хоть «Су» и «МиГ» как-то в стороне остались.И вот честные (есть, как видите, такие товарищи) военпреды обнаруживают, что уже несколько лет ВАСО закупает металлические заготовки, в том числе и титановые, у «ряда различных поставщиков».Причем делается это, естественно, в увесистых масштабах, литейка на ВАСО знатная. Да и в плане всего остального не обижен завод, так что на него всегда металл вагонами заходил.Что такое «различные поставщики» — тут все просто. Посредники, суть которых исключительно в увеличении цены на металл и откатах кому надо. Этим уже никого не удивить сегодня, не так ли?Но дальше начинается уголовка чистейшей воды.Представленные поставщиками копии сертификатов были предъявлены производителю, ведущей корпорации «ВСМПО-АВИСМА». И корпорация признала сертификаты поддельными. Точнее, в официальном ответе значилось «не соответствующими оригиналам».Перевожу. Снова.Металл взят где угодно, но не у производителя. Вторичка, сторонние производители и так далее. Главное – титан для самолетов не предназначался.Здесь, конечно, соответствующие органы должны задать неудобные вопросы в первую очередь и. о. директора завода Пуздыреву Алексею Юрьевичу. Как ответственному за все происходящее на предприятии.А вот структуры, подвластные коммерческому директору, надо бы «шерстить» очень подробно. Особенно отдел, ведающий закупками. Явно там желание принести куда-то прибыль превалирует над здравым смыслом.Пока же приемка производимых в Воронеже работ по самолетам Ил‑112В, Ан‑148‑100, Ил‑96‑300, а также по элементам конструкции «Сухой Суперджет‑100» (RRJ), Ил‑76МД‑90А, МС‑21 приостановлена.И это правильно, это, наверное, единственный способ не допустить серии катастроф, вызванных элементарным желанием подзаработать денежек у кого-то в структуре руководства завода.Ничем иным покупку «авиационного титана» и «авиационного алюминия» не у производителя (и не говорите мне по объемы, ВАСО как раз строит не дельтапланы, ВСМПО точно не отказало бы), а на стороне.Титан. Ну да, отличный металл для больших самолетов. Прочен, как сталь, но вполовину легче. Тяжелее алюминия на 57%, но прочнее вдвое. Идеальный «крылатый металл».И у нас делают весьма качественный титан. Иначе бы «Боинг» и «Аэробус» тут не закупались бы. Плюс, естественно, цена.Но что понятно для «Боинга», то непонятно для «Ильюшина» (ВАСО входит в систему «Ильюшин»). Американцам металл от ВСМПО – то, что надо, а нашим подавай «другой». Почище, покачественнее, наверное. И подороже.Естественно, все перечисленные качества касаются титана кондиционного, произведенного по всем нормам металлургического производства, соответствующего техническим требованиям. Проверенного на прочность, стойкость и все остальное.Что, собственно, и должен подтвердить сертификат производителя. Производитель, выдавая сертификат, гарантирует те свойства металла, которые в нем прописаны. Прочность, коррозионная стойкость, чистота.Что на протяжении нескольких лет ставили в Воронеже на самолеты – сейчас сказать сложно.Но военпреды вполне законно усомнились в качестве титана со всеми вытекающими последствиями.А когда начали «рубить лес», то не просто полетели щепки.Были проведены не только экспертизы металлов (не одна сотня), но и экспертиза закупочной деятельности ВАСО. А заодно и нескольких аналогичных предприятий из структуры ОАК. На всякий случай.В межведомственную свару моментально подключилось Министерство промышленности и торговли, которое провело собственное расследование. И Минпромторг озвучил собственное видение картины происходящего.Даже было проведено расширенное заседание по теме рекомендаций для авиационных предприятий. Ну, там смех сквозь слезы, потому что на полном серьезе Минпромторг выдал рекомендацию закупать для создания авиационной техники только сертифицированные материалы у производителей.А что еще могли посоветовать министерские? Только это. Покупайте проверенный металл у производителя. Благо никто преград не ставит.А вот озвученная Минпромторгом статистика закупок должна была заставила задуматься всех.ВАСО (и не только ВАСО, кстати в последние несколько лет существенно снизило закупку титана у основного производителя ВСМПО и переключилось на многочисленных посредников.Посредников насчитали более десятка. И здесь тоже не все хорошо, если такое слово вообще можно применить. Ладно бы, если кто-то просто покупал бы у ВСМПО крупные партии титана, а потом реализовывал по более дорогой цене мелкими партиями заводам.Такой вариант тоже имеет место быть, не совсем понятно, как тогда с конкурсами и тендерами на покупку, видимо, все было липовое.Но тогда зачем фальшивые сертификаты?А фальшивые сертификаты нужны для прикрытия того же титана от другого производителя. Видимо, количество металла, закупленного у ВСМПО и проданного через посредников, не сошлось. Продали больше, чем купили.Тоже знакомая тема. Купили 100 тонн «чистого» и 200 тонн «грязного». Прикрыли все документами – и вперед.Видимо, есть смысл посмотреть в сторону китайских заводов по выпуску титана. Их там шесть штук.Утешает пока только то, что советская система учета самолетных деталей жива и работает. А значит, реально можно установить, куда пошел «левый» титан.Да, те залежи «левого» титана, которые обнаружили на ВАСО, можно либо вернуть, либо подвергнуть всесторонним проверкам и экспертизам на предмет соответствия. А там дальше решать, или использовать, или нет.А вот вопрос: как быть с теми деталями, которые уже стоят на самолетах?Понятно, что в США или еще где, там вообще могут отозвать все самолеты. Но то в США…Вроде бы есть решение увеличить количество проверок этих деталей «в ходе эксплуатации воздушных судов». Понятно, обращая особое внимание на прочностные характеристики изделий.Ну так себе, если честно.Не знаю, как будет летать Путин, например, зная, что в его Ил-96-300 (RA6023) есть детали, изготовленные из «левого титана»? Учитывая, что это важные и ответственные опоры и кронштейны?Понятно, что Путину как раз в первую очередь заменят, не считаясь с затратами. Это все-таки первое лицо… Заменят при проведении первых же регламентных работ. А пока и так полетает.В целом же дело такое… Понятно, что при советской власти оно было бы даже не «посадочным», оно было бы расстрельным. Но сейчас времена иные, так что сложно пока сказать, чем все закончится.Но то, что мы докатились до контрафакта на предприятиях «оборонки», говорит о многом. Тут однозначно стоит задуматься о таких вещах, как нормальная организация закупок сырья и комплектующих на предприятиях как ВПК, так и стратегических предприятий в целом. Это не только авиазаводов может касаться, но и многих других.Но самое главное – это человеческий фактор.Как организовать работу служб снабжения и контроля, систем производственной и экономической безопасности, приемки (не военной, хоть тут, слава богу, все в порядке), чтобы можно было не бояться за качество той продукции, от которой зависит обороноспособность страны?А у нас? А у нас кладовщица виновата в раскорячившейся на взлете ракете, менеджер по закупкам, захотевший в Таиланд второй раз слетать, — в том, что у самолета президента на посадке стойка шасси отвалится?..Однозначно: докатились.Оно понятно, что не 1937-й год, но вот думаю, если у Путина действительно что-то с его самолетом произойдет, то и вопрос с статьей о конфискации будет решен моментально.Собственно, из европейских заседалищ нас почти отовсюду выставили, смысл в демократию играть? Смысла нет. Народ откровенно теряет берега и начинает беспредел.Возможно, кронштейн из левого титана на президентском самолете поможет быстрейшему рассмотрению вопроса.Реально, для страны только польза была бы.