Тымчук: в Донбассе распространилась практика «охоты на кабанчика»

Выждав подходящий момент, группа с заранее подготовленной позиции внезапно открывает огонь из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), реже из РПГ, по транспортным средствам, бронемашинам и другим подвижным целям противника,

Стороны конфликта в Донбассе всё чаще прибегают к тактике, которую можно назвать «охота на кабанчика», сообщил в Фейсбуке депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.По словам Тымчука подобная тактика заключается в устройстве мобильными огневыми группами и ДРГ засад на участках, где хорошо просматриваются ближайшие к линии соприкосновения коммуникации противника – в нейтральной зоне либо непосредственно на переднем крае.поясняет депутат.Он заявил, что «российско-оккупационные формирования» продолжают обстреливать украинские войска в среднем до 10 раз в сутки. Целью обстрелов, по его словам, являются вскрытие системы организации ведения огня ВСУ, нанесение поражения передовым подразделениям и удержания за собой огневой инициативы.Также отмечается активизация ведения противником воздушной разведки с помощью беспилотников, добавил Тымчук.Кроме того, депутат рассказал о поставленной Донецкой и Луганской республикам «московскими кураторами» задачи по обеспечению максимального влияния на выборы президента Украины. Работа якобы проводится среди переселенцев, проживающих на контролируемой Киевом территории, и среди местных жителей, планирующих выехать для участия в выборах.Таким образом, в оставшиеся до выборов дни «оккупанты» будут вести активную «психологическую обработку» всего населения Донбасса, «пытаясь воздействовать на свободное волеизъявление людей», заключает Тымчук.