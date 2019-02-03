Чтиво выходного дня: На чьей стороне был Афганистан во Второй мировой

На чьей стороне было Афганское государство в годы Второй мировой войны? Этому вопросу посвящён короткий выпуск рубрики «Военного обозрения» «Чтиво выходного дня».Исторические факты говорят в пользу того, что Афганистан остался одним из немногих государств мира, которые де-юре заявили о своём военном суверенитете.Власти нацистской Германии рассматривали географическое положение Афганистана в качестве потенциала для создания в Центральной Азии очага политических и военных противоречий, которые могли бы привести к всплеску националистических настроений, способных перекинуться на Среднеазиатские республики СССР и на Индию, остававшуюся под британской оккупацией.Одна из ставок делалась на попытку реанимировать басмачество, основной костяк которого был разгромлен к началу тридцатых годов прошлого века, однако отдельные группы басмачей продолжали осуществлять вылазки вплоть до начала 40-х. Нацисты попытались влить в басмачество свежую кровь и фактически восстановить его деструктивную деятельность, которая ранее использовалась в своих интересах Британией.Гитлер попытался заручиться поддержкой элит Афганского королевства (именно так с 1929 года по 1973-й называлась страна), для чего подписал документы о возможности прохождения специальной военной подготовки в нацистской Германии афганскими военнослужащими. Афганским офицерам Третий Рейх предоставил возможность прохождения такой подготовки в нескольких военных учебных заведениях. В самом Афганистане начали работу учебные заведения, где обучение велось на немецком языке.В качестве основного сторонника развития отношений с нацистской Германией в Афганистане выступил глава нацбанка Афганистана Абдул Меджид, который отмечал «важность немецких инвестиций». После 1936 года эти вложения со стороны Германии действительно были немалыми. Одно из направлений – кредитование экономики Королевства Афганистан для закупки промышленного оборудования, которое использовалось в том числе и для военного производства. В Афганистане появились представительства немецких компаний, которые занимались среди прочего созданием транспортной инфраструктуры в этой стране, получая при этом право на разработки полезных ископаемых: медь, золото, олово, железная руда.Следует обратить внимание, что во второй половине 30-х Германия активно вкладывается в строительство дорог и мостов на севере Афганистана – там, где можно выйти к границам СССР. Это говорит о том, что на подготавливаемых в Третьем Рейхе афганских офицеров могла делаться ставка по созданию отрядов, которые могли бы осуществить вторжение на юг Советского Союза – на центрально-азиатском направлении. Примечательно, что тогда нацистская Германия затеяла переговоры с Москвой об использовании советской территории для переброски различного рода грузов в Афганистан и обратно.При этом в Афганистане заработала ещё и машина нацистской идеологии, которая стремилась вовлечь народ страны в систему поддержки Третьего Рейха. Так, афганцам стали «разъяснять», что между ними и немцами «много общего», включая «арийское происхождение этносов».На этом фоне Советский Союз предпринял ряд мер, чтобы усиления германского влияния на Кабул не произошло. И эти меры в итоге дали свои плоды. Советская дипломатия смогла убедить афганские элиты в том, что выступление в поддержку гитлеровской Германии может привести к негативным последствиям для региона. Однако отдельные историки полагают, что свою роль здесь сыграли сами афганские опасения по поводу того, что нацистская Германия попытается использовать территорию страны для вторжения как минимум в Индию и выдавливанию оттуда британцев. Всё это - на фоне последствий пуштунского восстания против правительственных сил.На тот момент в афганских элитах было немало тех, кто имел прямые контакты с британскими властями, и через которых эти власти доносили свою точку зрения по поводу вопросов возможного вступления во Вторую мировую войну.В итоге этого вступления официально не произошло, а к 1941 году ситуация оказалась такова, что Афганистан свернул большинство немецких проектов на своей территории, многие немецкие компании покинули страну сами.Сама же политика заявленного нейтралитета во многом помогала Афганистану использовать противоречия как в ходе Второй мировой войны, так и после неё, когда разворачивалось уже другое соперничество – между Западом и СССР. Но к экономическому процветанию Афганистан это так и не привело, в том числе и из-за нескончаемых межклановых трений.