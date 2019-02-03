Аппарат «Посейдон» сможет обходить любые системы защиты самостоятельно

На пути к цели аппарат "Посейдон" сможет за счет своей полностью автономной системы управления обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и другие системы защиты противника,

Необитаемый подводный аппарат многоцелевой системы «Посейдон» сможет в автономном режиме обходить любые системы защиты предполагаемого противника, приводит ТАСС сообщение источника в российском ОПК.сказал агентству источник.Он добавил, что глубина хода беспилотного аппарата будет превышать 1 км, а применение новейших технологий и решений обеспечит ему максимальную скорость в 200 км/час.Таким образом, все заложенные в беспилотник интеллектуальные и ходовые возможности сделают его неуязвимым, что в свою очередь обеспечит гарантированное поражение цели, пояснил собеседник.По его словам, необитаемый аппарат, являющийся частью многоцелевой системы «Посейдон» (АПЛ спецназначения и сам беспилотник) предназначен не только для решения стратегических задач, но и для поражения, например, ударных авианосных групп противника.Напомним, в субботу Владимир Путин рассказал об окончании основного этапа испытаний подводного аппарата «Посейдон». В декабре прошлого года сообщалось об испытании ядерной силовой установки беспилотника.Впервые о системе «Посейдон» стало известно в марте прошлого года. Об этом сообщил президент РФ в ходе своего послания Федеральному собранию. Он отметил тогда, что аппараты могут быть оснащены как обычной, так и ядерной боевой частью.