В Германии предложили России передислоцировать ракеты 9М729

Этого достаточно для того, чтобы сохранить стратегическое равновесие,

Российские власти ради спасения Договора о РСМД могли бы переместить комплексы с ракетами 9М729 как можно дальше на восток, передает ТАСС заявление заместителя председателя фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха и эксперта ХДС по внешней политике Родериха Кизеветтера.Оба политика полагают, что ракетные комплексы Россия могла бы развернуть за Уралом, откуда они не смогут достать до европейских стран.При этом, по словам Кизеветтера, переброска ракет 9М729 должна проходить под «строгим и продолжительным контролем» представителей западных государств.Выступая с таким предложением, немецкие депутаты исходят из того, что Россия вряд ли согласится на условие США уничтожить ракеты вместе с пусковыми установками и полностью отказаться от его производства, особенно «учитывая нынешние потенциальные угрозы, в том числе с востока».В свою очередь Соединенные Штаты, по мнению политиков, могли в качестве ответного шага допустить российских экспертов на свой комплекс ПРО, расположенный в Румынии. В итоге это могло бы поспособствовать возобновлению переговоров по Договору о РСМД и предотвратило бы очередную гонку вооружений, считают они.Мютцених также выступил против размещений новых крылатых ракет средней дальности в Европе, заявив, что не видит никаких «ракетных брешей». При этом он напомнил, что год назад Пентагон принял решение вновь оснащать свои подлодки ракетами с ядерными боеголовками.уверен парламентарий.В пятницу США заявили, что приостанавливают свои обязательства по ДРСМД на полгода, и если за это время Москва не уничтожит 9М729 вместе с пусковыми установками, то действие соглашения будет прекращено полностью.