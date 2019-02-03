Израиль начал строительство стены вокруг Газы
В конце недели пограничное управление начало возведение заградительного барьера на границе с Газой, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
По словам премьера, выступившего на еженедельном заседании кабмина, бетонная стена предотвратит проникновение террористов наземным путем на территорию еврейского государства.
Шестиметровый бетонный барьер будет построена взамен существующего забора из металлической сетки и колючей проволоки.
В конце прошлого года израильский парламент одобрил закон о самороспуске и назначал на 9 апреля досрочные выборы.
Премьер-министр также заявил, что Израиль продолжит активно действовать против Ирана во имя собственной безопасности.
По словам Нетаньяху, у него есть «четкое послание тиранам в Тегеране»: Израиль знает, что делает Иран, и знает, где он это делает.
Премьер напомнил, что иранские власти, отмечая 40-ю годовщину исламской революции, хвастаются новой ракетой и открыто заявляют о намерении уничтожить Государство Израиль.
Накануне Тегеран объявил об успешном испытании новой ракеты дальнего действия Hoveyzeh, которая в ближайшее время будет принята на вооружение. Как сообщил министр обороны Амир Хатами, эта ракета стала важнейшим достижением иранских разработчиков ща последнее время.
По словам премьера, выступившего на еженедельном заседании кабмина, бетонная стена предотвратит проникновение террористов наземным путем на территорию еврейского государства.
Шестиметровый бетонный барьер будет построена взамен существующего забора из металлической сетки и колючей проволоки.
Хочу внести ясность: если в Газе не будут соблюдать спокойствие, мы и в период выборов сумеем принять решение и будем действовать,отметил Нетаньяху.
В конце прошлого года израильский парламент одобрил закон о самороспуске и назначал на 9 апреля досрочные выборы.
Премьер-министр также заявил, что Израиль продолжит активно действовать против Ирана во имя собственной безопасности.
Мы продолжим действовать против Ирана, используя при этом все находящиеся в нашем распоряжении инструменты,сказал он.
По словам Нетаньяху, у него есть «четкое послание тиранам в Тегеране»: Израиль знает, что делает Иран, и знает, где он это делает.
Премьер напомнил, что иранские власти, отмечая 40-ю годовщину исламской революции, хвастаются новой ракетой и открыто заявляют о намерении уничтожить Государство Израиль.
Накануне Тегеран объявил об успешном испытании новой ракеты дальнего действия Hoveyzeh, которая в ближайшее время будет принята на вооружение. Как сообщил министр обороны Амир Хатами, эта ракета стала важнейшим достижением иранских разработчиков ща последнее время.
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