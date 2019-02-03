Украинский кандидат угрожает графитовыми бомбами российской энергосистеме

Эти бомбы не запрещены. И потому это наш путь.

На Украине после регистрации в качестве кандидата в президенты страны Инны Богословской эта представительница политического поля незалежной заявила о том, что угроза применения бомб Киевом должна в будущем стать основой взаимоотношений с Россией. По словам Богословской, Москва должна осознавать способность применения украинскими вооружёнными силами «графитовых бомб».Богословская заявила, что в таких бомбах графитовые нити после взрыва начинают рассеиваться и оседать на линиях электропередач. И в итоге это приводит к сбоям в электроснабжении и «полному параличу энергосистемы в радиусе применения» из-за «множественного короткого замыкания».Кандидата в президенты Украины цитируют украинские СМИ:Фактически речь идёт о прямой угрозе со стороны представителя политических элит Украины. Ранее предлагали нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Таким заявлением отмечался Александр Турчинов.Если обратиться к программе этого кандидата, то в ней изобилует русофобия и антироссийские тезисы. Инна Богословская предлагает ужесточить санкции в отношении РФ и брать «на карандаш» украинских бизнесменов, которые осуществляют торговые отношения с Российской Федерацией.В России прокомментировали «бомбовый» пассаж украинского кандидата. Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что такое заявление может быть рассчитано только на «не самую интеллектуальную часть населения», так как это «ахинея», которую нормальный человек не может воспринять серьёзно.