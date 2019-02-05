Назад, к доктрине Монро? России подсовывают новые «заманушки»

Происшедшие в последние дни на мировой арене события четко обозначили смерть существовавшей международной правовой системы. Собственно, приказала долго жить она несколько раньше, но выход США из ДРСМД стал для нее заключением патологоанатома.Дело к этому шло уже давно. Вашингтон явно тяготился пусть даже и ослабевшей и часто исключительно формальной послевоенной правовой системой, которая хоть и уже не сковывала его действия, но вынуждала изображать видимость благопристойности.Теперь Соединенные Штаты почувствовали настоящее освобождение, когда можно делать все что угодно, не соблюдая никаких правил и ни на кого не оглядываясь. И поглощенные этими радостными ощущениями, американцы совершенно упустили из виду, что, уничтожая мировую правовую систему, они тем самым «освобождают» от нее и других игроков мировой арены. В том числе и тех, кого не удастся держать в повиновении угрозами.Похоже, мысль о том, что и Россия выйдет из ДРМСД, пришла в голову вашингтонским мудрецам только после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с приостановкой Соединёнными Штатами выполнения обязательств. Ничего удивительного в этом нет – руководство США настолько уверовало в собственную исключительность, что «посягательство» других стран на «суверенное право американцев» руководствоваться исключительно своими интересами кажется не только «кощунственным», но и невероятным.Но тут пришлось осознать: Москва не собирается соблюдать правила, от выполнения которых американцы отказались. И для решения возникшей ситуации пришлось импровизировать. Именно таким поспешным и неудачным экспромтом стало странное выступление Трампа перед журналистами, в котором он объявил, что США намерены готовить новый договор по РСМД, который будет куда лучше предыдущего и объединит все страны, способные создавать такие ракетные системы.Вопросом о том, кто захочет иметь дело со страной, нагло и немотивированно, в одностороннем порядке рушащей договоры, Вашингтон, похоже, не беспокоил. Похоже, что единственное, чего стремился добиться своим выступлением Трамп, это того, чтобы Москва в ожидании нового договора не спешила создавать ракетные системы средней и меньшей дальности, которые потом придется уничтожать.Но эта незамысловатая «разводка» не сработала, и Владимир Путин второго февраля объявил о выходе России следом за США и публично дал распоряжение о начале разработки гиперзвуковых ракетных систем средней и меньшей дальности наземного базирования. Первым шагом этих работ станет создание ракетного комплекса «земля-земля» на базе прекрасно зарекомендовавшего себя «Калибра».Другим недавним проявлением новой парадигмы западного беспредела стали действия США и его союзников в отношении суверенной Венесуэлы, где они не только организовали масштабный антиправительственный мятеж, но и немедленно признали самозванца-маргинала «законным главой государства». Создав тем самым любопытный прецедент, когда «легитимность» объявляющего себя «президентом» определяется теми внешними силами, что его выдвинули и поддерживают.В свете этого есть все основания зеркального ответа России. И это может быть не только признание ЛДНР, но и например, поддержка провозглашенного «временного президента Украины» и объявление его единственно законным лидером страны. Между прочим, в свете сомнительной легитимности нынешнего режима, пришедшего к власти в результате мятежа, это будет вполне логичным.Другим шагом может стать поддержка и признание внезапно активизировавшихся сил сопротивления в ряде латиноамериканских стран, где у власти находятся американские марионетки. И это далеко не все возможности, которые открывает создаваемый Западом правовой вакуум.И, похоже, что об этом догадались в США, где внезапно вспомнили и заговорили о доктрине Монро. Напомним, что так назвали декларацию принципов внешней политики США («Америка для американцев»), провозглашённую 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США. В ней впервые был выдвинут принцип разделения мира на европейскую и американскую системы государственного влияния, провозглашена концепция невмешательства США во внутренние дела европейских стран и, соответственно, невмешательства европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария.В 1840-е годы доктрина Монро и призывы к континентальной солидарности послужили прикрытием для захвата США более половины территории Мексики (нынешние штаты Техас, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико, Колорадо, часть Вайоминга) в результате американо-мексиканской войны 1846—1848 годов. Впрочем, с начала ХХ столетия в Вашингтоне о доктрине Монро особенно и не вспоминали. По крайней мере, о той ее части, что ограничивала вмешательство США в дела Европы.Теперь о ней заговорили вновь. Собственно, эти принципы в некоторой степени созвучны заявлениям Трампа, который неоднократно говорил о том, что США должны снизить свою вовлеченность в дела Европы, что ответственность за безопасность Старого Света должна лечь на европейцев. И наконец, американский президент заговорил о выходе Америки из НАТО.Помимо слов, предпринимаются и конкретные шаги. Распоряжение о выводе войск из Сирии, сокращение контингента в Афганистане (Трамп пообещал, что выведет всех, если удастся договориться с талибами), наконец, анонсированное пресс-службой Белого дома намерение Трампа объявить в своей ежегодной речи в Конгрессе о намерении прекратить участие Соединенных Штатов в вооруженных конфликтах за рубежом.И уж никак не является совпадением то, что ряд американских экспертов заговорил о необходимости «воскрешения» доктрины Монро, пусть и в несколько видоизмененном варианте, которая должна положить конец «бесперспективной и опасной конфронтации с Россией».Предложения, звучащие из республиканско-консервативного лагеря, близкого к Дональду Трампу, конечно, очень сильно отличаются от принципов президента Джеймса Монро. Согласно их выкладкам, Соединенные Штаты не должны отказываться от своих интересов в Восточном полушарии. Налаживание отношений и создание базы для взаимовыгодного сотрудничества с Россией, по их мнению, потребует признание за нашей страной некой зоны жизненных интересов, которая частично коснется постсоветского пространства. США должны де-факто (ни де-юре) признать присоединение Крыма, гарантировать, что НАТО более не будет расширятся на Восток, что в альянс не будут приняты Украина и Грузия, что не появится новых баз у границ России.В ответ на это Россия должна взять обязательства не вмешиваться в украинские дела, а также признать неприкосновенными зоны жизненных интересов США – Латинскую Америку и ряд других регионов.Поскольку Китай вообще не фигурирует в этих схемах, можно предположить, что по умолчанию предполагается, что за столь щедрые дары Вашингтона Москва должна если не стать союзником США в противостоянии с КНР, то, по крайней мере, воздержаться от поддержки Пекина.Упомянутая схема, как мы видим, вовсе не означает отказа от Pax Americana в пользу доктрины Монро (хотя эксперты говорят именно о ней), а просто предполагает признание за Россией неких прав и заключение с ней «джентльменского соглашения». Собственно речь идет о возможности нашей стране встроиться в Pax Americana на привилегированных условиях, и, разумеется, при отказе от глобальных амбиций.То есть именно то, чего добивался «ранний Путин» (до знаменитой мюнхенской речи). На основании чего американские консервативные авторы полагают, что такие предложения могут быть приняты.Впрочем, звучат они в экспертном сообществе, а вовсе не на официальном уровне. И поэтому их, скорее всего, можно рассматривать как «вброс». Цель которого — создать у Москвы иллюзию, что силы, близкие к президенту США, стремятся «прощупать» готовность российского руководства эти условия обсуждать. Делаться это может для того, чтобы снизить активность Москвы на венесуэльском направлении, где Вашингтон пошел ва-банк и ввязался в довольно рискованную для него игру. И помощь России законной власти страны может еще более осложнить непростое положение, в котором находятся американцы. Проиграть в Венесуэле Трампу никак нельзя, но и прямого нападения на страну ему хотелось бы избежать.Но подобные предложения не будут сделаны России еще и по другой причине. Борьба демократов и части республиканцев против Трампа связана не только с неприязненным отношением к нему лично и отрицанием его программы. Многие его оппоненты искренне опасаются, что он может признать и тем самым легитимизировать изменившийся статус России как глобальной державы. А они настолько ненавидят нашу страну, что не готовы даже допустить иные маневры против нее, кроме лобовой атаки. Поскольку убеждены, что в сложной тактической игре русские их переиграют.