Кому нужна такая «Победа»?

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Первый канал» решил осчастливить россиян новым проектом. Проект называется телеканал «Победа».Я не единожды уже говорил, что все, что происходит в России, ну если не все, то многое, можно расценить украинской меркой. Плюс или минус, зрада или перемога. Тут вроде бы налицо перемога по всем статьям.Сколько у нас говорилось на тему необходимости реального противостояния западным СМИ в плане патриотического воспитания, казалось бы – вот оно! На самом деле, как декларировала пресс-служба «Первого», новый канал будет показывать документалистику, собственные расследования, рассказы о событиях военных лет на базе воспоминаний очевидцев, показывать фильмы о той войне.Хорошо? Да, хорошо.Особо уповают на «Первом» на открытые и рассекреченные документы военного времени.Хорошо, пока пройдем мимо.Да, действительно, выглядит весомо. По аналогии с каналом «Культура», где без дурацкой рекламы идут шедевры мирового кинематографа, театра, рассказы о мировых культурных ценностях – отличная идея.Однако… Однако, как всегда, перемога тихо перетекла в зраду.По сообщениям все той же пресс-службы ПКВС, да, канал «Победа» появится весной этого года. Но не спешите кричать «ура!» и бросать в воздух фуражки.Канал появится не совсем там, где ему место. Не в основной сетке телевещания, нет. «Победа» будет доступна в сетях кабельных и спутниковых операторов на всей территории РФ.Вот такой расклад…Дальше можно просто заканчивать тему. Все эти бравурные рассказы от пресс-службы ПКВС – пыль и шелуха. Перемога сразу заняла свое законное место в ряду зрад.И сразу начинаются вопросы.А почему столь важному проекту не нашлось места в основной сетке телевещания? Неужели нельзя было подвинуть проекты того же «Газпрома», столь «жизненно необходимые и важные», как ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «Пятница!»?Особенно ТВ-3 и «Пятница», без них вообще нормальное культурное развитие и досуг россиянина представить невозможно. С ТНТ все более или менее понятно, у нас равноправие, потому категории граждан, страдающие психическими или психологическими заболеваниями, тоже имеют право на свой канал и свои программы.«Победа», конечно, сюда не вписывается.Но я уверен, что дело не в этом совершенно.У нас так поставлено дело, что, если ты желаешь жевать информационно-развлекательную жвачку, сварганенную по американским стандартам, то тут тебе раздолье — жуй до отвала. Тут на все вкусы: «Деффченки», «Реальные пацаны», «Воронины», «Саша-Маша-Таня», «Реальные кабаны», «Физрук», «ЧОП», «Золотая клетка», «Сладкая жизнь» и так далее до бесконечности.Ну а о шедевре нашего времени, который «Дом», я просто молчу. Шедевр – он и под номером «два» шедевр.Спасибо «Газпром-медиа», щедро кормит нас. От души, так сказать.Главное – ну совершенно бесплатно! Просто надо нажать на нужную кнопку, и тебя завалит продукцией. Вопрос только в степени деградации снимавших очередной телешедевр, который обрушится на твою психику.Какие тут «Четыре танкиста и собака», их Воронины мизинцами вышибут из эфира!Но есть момент. Если ты такой из себя патриот, что не желаешь сериалов, тебе надоели бравурные марши «Звезды» и хочешь «того самого», то есть странного, не вопрос.В наше время все возможно, если… Правильно, если заплатить!Хочешь, чтобы твое чадо не тупило в компьютере, а «училось военному делу настоящим образом» и начинало с азов? Не вопрос, вот тебе «Юнармия». Да, комплектик формы недешев, но ты же патриот! Значит, заплатишь.Хочешь без проблем и рекламы памперсов и прокладок смотреть любимые фильмы о войне и рассказы на основании рассекреченных документов? Ну кто посмеет тебе помешать? Особенно если ты заплатишь.Патриот, ты виноват уже тем, что ты патриот. И вместо «Супербобровых» тебе хочется «В бой идут одни старики…» Ну ты странный такой. Плати.К сожалению, это нормально для современной России. Патриотизм требует вложений во всем. Даже в просмотре любимых фильмов. И если для кого-то все в инфосфере бесплатно, то вот патриотам, очевидно, чем дальше, тем сильнее придется раскошелиться.Хотя и не стоит особенно уповать на то, что от «Первого» будет прямо такая честная историческая аналитика. У канала задача несколько иная. Шоу, шоу и еще раз шоу. Грязное и беспринципное. Как можно больше скандалов, оскорблений, криков и воплей. Тогда зрителю будет интересно.Перетряхивание чужого грязного (и очень грязного) белья во всех этих «Пусть говорят», «Модный приговор», «Мужское и женское», «Время покажет» и так далее по списку до бесконечности, говорят только об одном – ТВ сегодня работает исключительно ради рейтинга и рекламы. Потому места таким проблемам, как патриотическое воспитание, там просто нет.Да, есть «Звезда», но есть и разница между воспитанием и оболваниванием.Так что очень умная и интересная затея с таким каналом, как «Победа», на деле обернется очередным пшиком в сетке спутникового вещания. Где-то там, в конце пятой или шестой сотни. Или по заявке кабельному оператору, если ему будет интересно подключать этот канал. За деньги, понятное дело.Нужна ли такая «Победа»? Или можно сразу признать поражение «Первого»?