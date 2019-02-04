Кому нужна такая «Победа»?
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Первый канал» решил осчастливить россиян новым проектом. Проект называется телеканал «Победа».
Я не единожды уже говорил, что все, что происходит в России, ну если не все, то многое, можно расценить украинской меркой. Плюс или минус, зрада или перемога. Тут вроде бы налицо перемога по всем статьям.
Сколько у нас говорилось на тему необходимости реального противостояния западным СМИ в плане патриотического воспитания, казалось бы – вот оно! На самом деле, как декларировала пресс-служба «Первого», новый канал будет показывать документалистику, собственные расследования, рассказы о событиях военных лет на базе воспоминаний очевидцев, показывать фильмы о той войне.
Хорошо? Да, хорошо.
Особо уповают на «Первом» на открытые и рассекреченные документы военного времени.
«На основании этих уникальных материалов будет предпринята попытка реконструкции реальных событий, например, тех, которые день за днем происходили в Ставке Верховного Главнокомандования. Вновь открытые кадры, расследования и воспоминания дают возможность создать максимально объемную картину Великой Отечественной войны», — пресс-служба «Первый канал. Всемирная сеть».
Хорошо, пока пройдем мимо.
«В современном российском обществе память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта и уверены в востребованности, как у более старших, так и у молодых зрителей», — генеральный директор «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов.
Да, действительно, выглядит весомо. По аналогии с каналом «Культура», где без дурацкой рекламы идут шедевры мирового кинематографа, театра, рассказы о мировых культурных ценностях – отличная идея.
Однако… Однако, как всегда, перемога тихо перетекла в зраду.
По сообщениям все той же пресс-службы ПКВС, да, канал «Победа» появится весной этого года. Но не спешите кричать «ура!» и бросать в воздух фуражки.
Канал появится не совсем там, где ему место. Не в основной сетке телевещания, нет. «Победа» будет доступна в сетях кабельных и спутниковых операторов на всей территории РФ.
Вот такой расклад…
Дальше можно просто заканчивать тему. Все эти бравурные рассказы от пресс-службы ПКВС – пыль и шелуха. Перемога сразу заняла свое законное место в ряду зрад.
И сразу начинаются вопросы.
А почему столь важному проекту не нашлось места в основной сетке телевещания? Неужели нельзя было подвинуть проекты того же «Газпрома», столь «жизненно необходимые и важные», как ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «Пятница!»?
Особенно ТВ-3 и «Пятница», без них вообще нормальное культурное развитие и досуг россиянина представить невозможно. С ТНТ все более или менее понятно, у нас равноправие, потому категории граждан, страдающие психическими или психологическими заболеваниями, тоже имеют право на свой канал и свои программы.
«Победа», конечно, сюда не вписывается.
Но я уверен, что дело не в этом совершенно.
У нас так поставлено дело, что, если ты желаешь жевать информационно-развлекательную жвачку, сварганенную по американским стандартам, то тут тебе раздолье — жуй до отвала. Тут на все вкусы: «Деффченки», «Реальные пацаны», «Воронины», «Саша-Маша-Таня», «Реальные кабаны», «Физрук», «ЧОП», «Золотая клетка», «Сладкая жизнь» и так далее до бесконечности.
Ну а о шедевре нашего времени, который «Дом», я просто молчу. Шедевр – он и под номером «два» шедевр.
Спасибо «Газпром-медиа», щедро кормит нас. От души, так сказать.
Главное – ну совершенно бесплатно! Просто надо нажать на нужную кнопку, и тебя завалит продукцией. Вопрос только в степени деградации снимавших очередной телешедевр, который обрушится на твою психику.
Какие тут «Четыре танкиста и собака», их Воронины мизинцами вышибут из эфира!
Но есть момент. Если ты такой из себя патриот, что не желаешь сериалов, тебе надоели бравурные марши «Звезды» и хочешь «того самого», то есть странного, не вопрос.
В наше время все возможно, если… Правильно, если заплатить!
Хочешь, чтобы твое чадо не тупило в компьютере, а «училось военному делу настоящим образом» и начинало с азов? Не вопрос, вот тебе «Юнармия». Да, комплектик формы недешев, но ты же патриот! Значит, заплатишь.
Хочешь без проблем и рекламы памперсов и прокладок смотреть любимые фильмы о войне и рассказы на основании рассекреченных документов? Ну кто посмеет тебе помешать? Особенно если ты заплатишь.
Патриот, ты виноват уже тем, что ты патриот. И вместо «Супербобровых» тебе хочется «В бой идут одни старики…» Ну ты странный такой. Плати.
К сожалению, это нормально для современной России. Патриотизм требует вложений во всем. Даже в просмотре любимых фильмов. И если для кого-то все в инфосфере бесплатно, то вот патриотам, очевидно, чем дальше, тем сильнее придется раскошелиться.
Хотя и не стоит особенно уповать на то, что от «Первого» будет прямо такая честная историческая аналитика. У канала задача несколько иная. Шоу, шоу и еще раз шоу. Грязное и беспринципное. Как можно больше скандалов, оскорблений, криков и воплей. Тогда зрителю будет интересно.
Перетряхивание чужого грязного (и очень грязного) белья во всех этих «Пусть говорят», «Модный приговор», «Мужское и женское», «Время покажет» и так далее по списку до бесконечности, говорят только об одном – ТВ сегодня работает исключительно ради рейтинга и рекламы. Потому места таким проблемам, как патриотическое воспитание, там просто нет.
Да, есть «Звезда», но есть и разница между воспитанием и оболваниванием.
Так что очень умная и интересная затея с таким каналом, как «Победа», на деле обернется очередным пшиком в сетке спутникового вещания. Где-то там, в конце пятой или шестой сотни. Или по заявке кабельному оператору, если ему будет интересно подключать этот канал. За деньги, понятное дело.
Нужна ли такая «Победа»? Или можно сразу признать поражение «Первого»?
Я не единожды уже говорил, что все, что происходит в России, ну если не все, то многое, можно расценить украинской меркой. Плюс или минус, зрада или перемога. Тут вроде бы налицо перемога по всем статьям.
Сколько у нас говорилось на тему необходимости реального противостояния западным СМИ в плане патриотического воспитания, казалось бы – вот оно! На самом деле, как декларировала пресс-служба «Первого», новый канал будет показывать документалистику, собственные расследования, рассказы о событиях военных лет на базе воспоминаний очевидцев, показывать фильмы о той войне.
Хорошо? Да, хорошо.
Особо уповают на «Первом» на открытые и рассекреченные документы военного времени.
«На основании этих уникальных материалов будет предпринята попытка реконструкции реальных событий, например, тех, которые день за днем происходили в Ставке Верховного Главнокомандования. Вновь открытые кадры, расследования и воспоминания дают возможность создать максимально объемную картину Великой Отечественной войны», — пресс-служба «Первый канал. Всемирная сеть».
Хорошо, пока пройдем мимо.
«В современном российском обществе память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта и уверены в востребованности, как у более старших, так и у молодых зрителей», — генеральный директор «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов.
Да, действительно, выглядит весомо. По аналогии с каналом «Культура», где без дурацкой рекламы идут шедевры мирового кинематографа, театра, рассказы о мировых культурных ценностях – отличная идея.
Однако… Однако, как всегда, перемога тихо перетекла в зраду.
По сообщениям все той же пресс-службы ПКВС, да, канал «Победа» появится весной этого года. Но не спешите кричать «ура!» и бросать в воздух фуражки.
Канал появится не совсем там, где ему место. Не в основной сетке телевещания, нет. «Победа» будет доступна в сетях кабельных и спутниковых операторов на всей территории РФ.
Вот такой расклад…
Дальше можно просто заканчивать тему. Все эти бравурные рассказы от пресс-службы ПКВС – пыль и шелуха. Перемога сразу заняла свое законное место в ряду зрад.
И сразу начинаются вопросы.
А почему столь важному проекту не нашлось места в основной сетке телевещания? Неужели нельзя было подвинуть проекты того же «Газпрома», столь «жизненно необходимые и важные», как ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «Пятница!»?
Особенно ТВ-3 и «Пятница», без них вообще нормальное культурное развитие и досуг россиянина представить невозможно. С ТНТ все более или менее понятно, у нас равноправие, потому категории граждан, страдающие психическими или психологическими заболеваниями, тоже имеют право на свой канал и свои программы.
«Победа», конечно, сюда не вписывается.
Но я уверен, что дело не в этом совершенно.
У нас так поставлено дело, что, если ты желаешь жевать информационно-развлекательную жвачку, сварганенную по американским стандартам, то тут тебе раздолье — жуй до отвала. Тут на все вкусы: «Деффченки», «Реальные пацаны», «Воронины», «Саша-Маша-Таня», «Реальные кабаны», «Физрук», «ЧОП», «Золотая клетка», «Сладкая жизнь» и так далее до бесконечности.
Ну а о шедевре нашего времени, который «Дом», я просто молчу. Шедевр – он и под номером «два» шедевр.
Спасибо «Газпром-медиа», щедро кормит нас. От души, так сказать.
Главное – ну совершенно бесплатно! Просто надо нажать на нужную кнопку, и тебя завалит продукцией. Вопрос только в степени деградации снимавших очередной телешедевр, который обрушится на твою психику.
Какие тут «Четыре танкиста и собака», их Воронины мизинцами вышибут из эфира!
Но есть момент. Если ты такой из себя патриот, что не желаешь сериалов, тебе надоели бравурные марши «Звезды» и хочешь «того самого», то есть странного, не вопрос.
В наше время все возможно, если… Правильно, если заплатить!
Хочешь, чтобы твое чадо не тупило в компьютере, а «училось военному делу настоящим образом» и начинало с азов? Не вопрос, вот тебе «Юнармия». Да, комплектик формы недешев, но ты же патриот! Значит, заплатишь.
Хочешь без проблем и рекламы памперсов и прокладок смотреть любимые фильмы о войне и рассказы на основании рассекреченных документов? Ну кто посмеет тебе помешать? Особенно если ты заплатишь.
Патриот, ты виноват уже тем, что ты патриот. И вместо «Супербобровых» тебе хочется «В бой идут одни старики…» Ну ты странный такой. Плати.
К сожалению, это нормально для современной России. Патриотизм требует вложений во всем. Даже в просмотре любимых фильмов. И если для кого-то все в инфосфере бесплатно, то вот патриотам, очевидно, чем дальше, тем сильнее придется раскошелиться.
Хотя и не стоит особенно уповать на то, что от «Первого» будет прямо такая честная историческая аналитика. У канала задача несколько иная. Шоу, шоу и еще раз шоу. Грязное и беспринципное. Как можно больше скандалов, оскорблений, криков и воплей. Тогда зрителю будет интересно.
Перетряхивание чужого грязного (и очень грязного) белья во всех этих «Пусть говорят», «Модный приговор», «Мужское и женское», «Время покажет» и так далее по списку до бесконечности, говорят только об одном – ТВ сегодня работает исключительно ради рейтинга и рекламы. Потому места таким проблемам, как патриотическое воспитание, там просто нет.
Да, есть «Звезда», но есть и разница между воспитанием и оболваниванием.
Так что очень умная и интересная затея с таким каналом, как «Победа», на деле обернется очередным пшиком в сетке спутникового вещания. Где-то там, в конце пятой или шестой сотни. Или по заявке кабельному оператору, если ему будет интересно подключать этот канал. За деньги, понятное дело.
Нужна ли такая «Победа»? Или можно сразу признать поражение «Первого»?
- Автор:
- Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- WikiImages
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