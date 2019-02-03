Болгарский участок «Турецкого потока» будет завершён к 2020 году

Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в начале 2020 года,

София официально подтвердила намерение ввести в эксплуатацию свою часть «Турецкого потока» до 2020 года, передает ТАСС По словам министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, начало строительства участка газопровода было связано с успешным завершением третьей фазы экономического теста в последний день января.Она сообщила, что компания «Булгартрансгаз» приняла окончательное решение об инвестиции в развитие и расширение газопереносной системы в направлении сербской границы. В настоящее время заключаются договоры с участниками, подавшими обязывающие заявки в рамках третьего этапа рыночного теста.заявила министр.В третьей фазе экономического теста в рамках реализуемого «Булгартрансгазом» проекта по расширению национальной газотранспортной системы на участке от турецкой до сербской границы приняли участие представители российского «Газпрома», которые направили заявку на бронирование необходимого объема мощностей.Сообщается, что прогноз инвестиционных расходов составил около €1,4 млрд. (более 2,7 млрд. левов). Основная часть средств пойдет на строительство самого газопровода, меньшая часть – на создание дополнительной инфраструктуры в соответствии с планом развития в стране новых газовых потоков.Протяженность газопровода к сербской границе составит 484 км. Экономисты подсчитали, что ежегодная прибыль «Булгартрансгаза» от транзита природного топлива составит около €180 млн. (360 млн. левов).