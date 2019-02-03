Учёные погибли при пожаре в институте космических исследований Ирана
Иранская служба информации ISNA сегодня сообщает об инциденте в Институте космических исследований Исламской Республики Иран. В сообщении говорится, что в одной из лабораторий института произошло возгорание. При этом отмечается, что огонь распространился по помещению быстро, отрезав находившихся там людей от выхода.
Иранский министр телекоммуникаций Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил журналистам, что в результате пожара в Институте космических исследований погибли трое учёных, которые занимались работой в той самой лаборатории. О какой именно работе идёт речь, министр телекоммуникаций не сообщил.
Отмечено, что ведётся расследование причин возгорание в иранском институте.
Ранее сообщалось, что в этом институте иранские учёные занимаются в том числе и разработками в области создания ракетного топлива.
Напомним, что накануне в Иране была презентована крылатая ракета собственного производства. Речь идёт о ракете «Ховейзе». Министр обороны Ирана Амир Хатами отметил, что ракета в ближайшее время будет поставлена на вооружение аэрокосмических войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Дальность поражения целей превышает 1350 км. Ракета способна лететь на относительно небольшой высоте и имеет возможность точного поражения различных целей, включая надводные.
Иранский министр телекоммуникаций Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил журналистам, что в результате пожара в Институте космических исследований погибли трое учёных, которые занимались работой в той самой лаборатории. О какой именно работе идёт речь, министр телекоммуникаций не сообщил.
Отмечено, что ведётся расследование причин возгорание в иранском институте.
Ранее сообщалось, что в этом институте иранские учёные занимаются в том числе и разработками в области создания ракетного топлива.
Напомним, что накануне в Иране была презентована крылатая ракета собственного производства. Речь идёт о ракете «Ховейзе». Министр обороны Ирана Амир Хатами отметил, что ракета в ближайшее время будет поставлена на вооружение аэрокосмических войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Дальность поражения целей превышает 1350 км. Ракета способна лететь на относительно небольшой высоте и имеет возможность точного поражения различных целей, включая надводные.
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