Учёные погибли при пожаре в институте космических исследований Ирана

Иранская служба информации ISNA сегодня сообщает об инциденте в Институте космических исследований Исламской Республики Иран. В сообщении говорится, что в одной из лабораторий института произошло возгорание. При этом отмечается, что огонь распространился по помещению быстро, отрезав находившихся там людей от выхода.Иранский министр телекоммуникаций Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил журналистам, что в результате пожара в Институте космических исследований погибли трое учёных, которые занимались работой в той самой лаборатории. О какой именно работе идёт речь, министр телекоммуникаций не сообщил.Отмечено, что ведётся расследование причин возгорание в иранском институте.Ранее сообщалось, что в этом институте иранские учёные занимаются в том числе и разработками в области создания ракетного топлива.Напомним, что накануне в Иране была презентована крылатая ракета собственного производства. Речь идёт о ракете «Ховейзе». Министр обороны Ирана Амир Хатами отметил, что ракета в ближайшее время будет поставлена на вооружение аэрокосмических войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Дальность поражения целей превышает 1350 км. Ракета способна лететь на относительно небольшой высоте и имеет возможность точного поражения различных целей, включая надводные.