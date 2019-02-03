Трамп рассказал о судьбе американских войск в Южной Корее и Сирии

Они постепенно уходят оттуда, по мере того, как мы устанавливаем контроль над оставшейся у «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) территорией,

У США в Южной Корее 40 тыс. военнослужащих, содержать их очень дорого. Но у меня нет таких планов, я никогда даже не обсуждал возможность их вывода,