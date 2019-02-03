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Трамп рассказал о судьбе американских войск в Южной Корее и Сирии

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В настоящее время в Сирии остаются 2 тысячи военнослужащих, передает ТАСС заявление президента США Дональда Трампа.




Они постепенно уходят оттуда, по мере того, как мы устанавливаем контроль над оставшейся у «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) территорией,
сказал Трамп журналистам.

Он пояснил, что сначала американские военные будут отправляться на базу США в Ираке, а затем некоторые из них поедут домой.

Что касается войск США в Южной Корее, то никто их выводить оттуда не собирается – такого пункта в достигнутом с КНДР соглашении о денуклеаризации Корейского полуострова нет, отметил Трамп.

У США в Южной Корее 40 тыс. военнослужащих, содержать их очень дорого. Но у меня нет таких планов, я никогда даже не обсуждал возможность их вывода,
заявил он.

Возможно, Трамп и не обсуждал этого вопроса, однако совсем недавно он пригрозил Сеулу вывести свои войска, если тот не будет выделять на содержание контингента ту сумму, которую требует Вашингтон.

Дело в том, что по достигнутым ранее договоренностям, Сеул выплачивает половину суммы, необходимой для содержания американских войск. В прошлом году, например, южнокорейские власти выплатили около $850 млн. Такой расклад Трампа не устроил категорически. Он потребовал, чтобы союзники взяли на себя все расходы по содержанию контингента, в противном случае количество войск будет существенно сокращено.

Проведенные в прошлом году 10 раундов переговоров разногласий не устранили. Срок действия предыдущего договора истек в конце 2018 года. Каков будет новый – пока неизвестно.

Кстати, по данным газеты The New York Times, на территории Южной Кореи находятся 28,5 тыс. американских военнослужащих, а не 40 тыс., о которых заявил Трамп.
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