Завод Raytheon с запрещёнными ДРСМД ракетами сняли на видео
В США сняли на видео предполагаемое место производства запрещенных Договором о РСМД ракет средней дальности, сообщает Лента.ру.
На кадрах видны, заборы с колючей проволокой, ограничительные таблички и ряд промышленных зданий и складов. В подписи к ролику говорится, что это один из заводов компании Raytheon, на котором производят запрещенные ракеты.
Накануне Минобороны заявило, что США еще 2 года назад решили выйти из ДРСМД. И всё это время на заводе компании Raytheon в штате Аризона ведется подготовка к производству запрещенных соглашением ракет средней дальности. В 2017 году там начались работы по модернизации и увеличению производственных мощностей. В итоге площадь завода увеличилась на 44%, количество персонала – на 2 тыс. человек.
Кроме того Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ на действия США также приостанавливает свое участие в ДРСМД. При этом президент поддержал предложение главы военного ведомства Сергея Шойгу о начале разработки нового оружия.
Напомним, США заявили о приостановки своих обязательств по договору 2 февраля. Причиной называется принятие ВС РФ на вооружение ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить ракеты вместе с пусковыми установками в течение полугода, в противном случае действие договора будет остановлено полностью.
На кадрах видны, заборы с колючей проволокой, ограничительные таблички и ряд промышленных зданий и складов. В подписи к ролику говорится, что это один из заводов компании Raytheon, на котором производят запрещенные ракеты.
Накануне Минобороны заявило, что США еще 2 года назад решили выйти из ДРСМД. И всё это время на заводе компании Raytheon в штате Аризона ведется подготовка к производству запрещенных соглашением ракет средней дальности. В 2017 году там начались работы по модернизации и увеличению производственных мощностей. В итоге площадь завода увеличилась на 44%, количество персонала – на 2 тыс. человек.
Кроме того Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ на действия США также приостанавливает свое участие в ДРСМД. При этом президент поддержал предложение главы военного ведомства Сергея Шойгу о начале разработки нового оружия.
Напомним, США заявили о приостановки своих обязательств по договору 2 февраля. Причиной называется принятие ВС РФ на вооружение ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить ракеты вместе с пусковыми установками в течение полугода, в противном случае действие договора будет остановлено полностью.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter