Как направить мысли Европы в нужном направлении
После того как Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, в Москве ожидали достаточно ясной реакции стран ЕС на это решение. Об этом заявлял ряд экспертов, справедливо указывая, что отказ от ДРМСД превращает Европу в территорию, на которой в случае возникновения вооруженного конфликта будет происходить массированный обмен ракетными ударами. Подобная перспектива едва ли привлекает европейцев, и логично было бы ожидать их активной позиции в вопросе, который на прямую затрагивает даже не их интересы, а возможность их дальнейшего существования.
Напомним, что в годы холодной войны против размещения американских ракет средней дальности «Першинг» выступило 40% населения ФРГ. В своих воспоминаниях бывший канцлер и лидер социал-демократов Вилли Брандт пишет: «В начале 80-х годов мы пережили в Федеративной Республике самые крупные за весь послевоенный период демонстрации протеста против гонки вооружений».
Причем протесты охватили не только ФРГ. В конце октября 1983 года около двух миллионов вышли на улицы западных столиц протестовать против размещения американских «Першингов».
Однако сегодня говорить о подобном давлении общественности на западные власти говорить не приходится.
Некоторого количества критических материалов в СМИ и выступления нескольких политиков оказалось недостаточным для формирования политической повестки. И в целом руководство европейских стран с «пониманием» отнеслось к решению Трампа и поддержало его голословные обвинения в адрес Москвы. Так, представители государств ЕС демонстративно проигнорировали предложение нашей страны детально ознакомиться с ракетой 9М729, которая, якобы, нарушает ДРСМД.
Однако после того как 2 февраля Москва объявила о зеркальном ответе на выход США, а Владимир Путин отдал распоряжение о немедленном начале работ по созданию ракет этого класса, равнодушия к происходящему в Европе стало значительно меньше.
Так, в германском парламенте в соответствии с русской поговоркой о крепости заднего ума внезапно и с некоторым опозданием озаботились поиском путей спасения уже прекратившего свое действие договора.
В частности, депутаты бундестага из комитета по международным отношениям решили, что для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности нужно предложить России следует передислоцировать все имеющиеся у нее ракеты 9М729 подальше на восток, за Урал.
По мнению депутатов Родериха Кизеветтера (ХДС) и Рольфа Мютцениха (СДПГ), такой шаг позволит Москве возобновить диалог с Вашингтоном о сохранении ДРСМД. Политики считают, что в ответ США могли бы позволить России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии.
Напомним, что ранее Германия безоговорочно поддерживала ультиматум США об уничтожении всех ракет 9М729 и их пусковых установок, да еще и в присутствии американских представителей. Глава МИД ФРГ Хейко Маас даже приехал в Россию, чтобы транслировать это нелепое требование Вашингтона. Теперь же, как мы видим, взгляды Берлина на ситуацию существенно изменились.
Еще более показательный эпизод произошел с польским руководством, когда накануне выхода из договора США, а затем и России, 1 февраля германское издание Spiegel сообщил на своем официальном сайте, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил журналистам издания, что американские ракеты с ядерными боеголовками должны быть размещены в Европе. СМИ опубликовало цитату министра: «В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками».
Комментируя это выступление, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем микроблоге опубликовал слова Чапутовича с припиской: «Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления?»
В контексте последовавшего вскоре распоряжения российского президента начать работы по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования на базе прекрасно зарекомендовавших себя комплексов «Калибр» слова государственного российского чиновника приобрели отчетливо зловещий для поляков смысл.
После чего польский МИД взялся категорически отрицать, что шеф ведомства в интервью Spiegel Чапутович призывал к размещению американских ракет с ядерными боеголовками в Европе.
Пресс-служба МИД Польши утверждает, что глава польской дипломатии в беседе с журналистом всего лишь отметил, что «Европа в настоящее время основана на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом», при этом подчеркнув, что не хочет размещения ядерного оружия в Польше.
Вот какие чудеса одно только упоминание «Калибра» делает!
Если же обратиться к публикациям западных СМИ, то трактовка происходящего в них довольно различная. Так, например канадское агентство La Presse Canadienne пишет, что американская сторона не представила доказательств того, что российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД.
А словацкая газета DenníkN сообщает, что, если Россия «будет продолжать размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, то для нас это будет не только военным, но и политическим вызовом», не указывая при этом, в какой именно европейской стране Россия «размещает ракеты». Подобных нелепых материалов в европейских СМИ немало, и они являются свидетельством того, что общественность ЕС, даже не владеющую темой, начинают охватывать панические настроения. Собственно, все публикации европейских изданий, вне зависимости от того, на кого они возлагают ответственность за происходящее, исполнены крайней степенью озабоченности перспективой ракетной гонки на континенте, которой (озабоченности) совсем недавно не было и следа.
Так, британский таблоид Daily Express опубликовал статью под заголовком «Третья мировая война: гонка ядерных вооружений уже началась, поскольку Россия нарушает ключевой ядерный договор», в которой утверждается, что опасения по поводу конфликта мирового масштаба возникли после того, как «Россия объявила о приостановке действия ДРСМД».
И это – истинная правда. Хотя первыми это сделали США, но опасения у европейцев возникли только после того, как наша страна последовала примеру американцев.
На что они рассчитывали и почему их испуг и недоумение напоминают известный анекдот «а нас то, за что?», отдельная тема. А сейчас самое главное, что нас, похоже, наконец, услышали. Все наши оправдания и объяснения, что «мы ничего не нарушаем», не вызывали не малейшего интереса и подчеркнуто игнорировались.
Но стоило лишь произнести слово «Калибр», как на Западе моментально оценили серьезность ситуации, в который раз подтверждая старинную истину: добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом.
Итак, Кремль наконец нашел нужные способы донести свою позицию до западных «партнеров». И остается надеяться, что он и дальше будет придерживаться взятого тона.
Ведь, как говорил Заратустра в версии Фридриха Ницше, только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возникают ссоры и пустословие.
Напомним, что в годы холодной войны против размещения американских ракет средней дальности «Першинг» выступило 40% населения ФРГ. В своих воспоминаниях бывший канцлер и лидер социал-демократов Вилли Брандт пишет: «В начале 80-х годов мы пережили в Федеративной Республике самые крупные за весь послевоенный период демонстрации протеста против гонки вооружений».
Причем протесты охватили не только ФРГ. В конце октября 1983 года около двух миллионов вышли на улицы западных столиц протестовать против размещения американских «Першингов».
Однако сегодня говорить о подобном давлении общественности на западные власти говорить не приходится.
Некоторого количества критических материалов в СМИ и выступления нескольких политиков оказалось недостаточным для формирования политической повестки. И в целом руководство европейских стран с «пониманием» отнеслось к решению Трампа и поддержало его голословные обвинения в адрес Москвы. Так, представители государств ЕС демонстративно проигнорировали предложение нашей страны детально ознакомиться с ракетой 9М729, которая, якобы, нарушает ДРСМД.
Однако после того как 2 февраля Москва объявила о зеркальном ответе на выход США, а Владимир Путин отдал распоряжение о немедленном начале работ по созданию ракет этого класса, равнодушия к происходящему в Европе стало значительно меньше.
Так, в германском парламенте в соответствии с русской поговоркой о крепости заднего ума внезапно и с некоторым опозданием озаботились поиском путей спасения уже прекратившего свое действие договора.
В частности, депутаты бундестага из комитета по международным отношениям решили, что для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности нужно предложить России следует передислоцировать все имеющиеся у нее ракеты 9М729 подальше на восток, за Урал.
По мнению депутатов Родериха Кизеветтера (ХДС) и Рольфа Мютцениха (СДПГ), такой шаг позволит Москве возобновить диалог с Вашингтоном о сохранении ДРСМД. Политики считают, что в ответ США могли бы позволить России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии.
Напомним, что ранее Германия безоговорочно поддерживала ультиматум США об уничтожении всех ракет 9М729 и их пусковых установок, да еще и в присутствии американских представителей. Глава МИД ФРГ Хейко Маас даже приехал в Россию, чтобы транслировать это нелепое требование Вашингтона. Теперь же, как мы видим, взгляды Берлина на ситуацию существенно изменились.
Еще более показательный эпизод произошел с польским руководством, когда накануне выхода из договора США, а затем и России, 1 февраля германское издание Spiegel сообщил на своем официальном сайте, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил журналистам издания, что американские ракеты с ядерными боеголовками должны быть размещены в Европе. СМИ опубликовало цитату министра: «В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками».
Комментируя это выступление, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем микроблоге опубликовал слова Чапутовича с припиской: «Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления?»
В контексте последовавшего вскоре распоряжения российского президента начать работы по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования на базе прекрасно зарекомендовавших себя комплексов «Калибр» слова государственного российского чиновника приобрели отчетливо зловещий для поляков смысл.
После чего польский МИД взялся категорически отрицать, что шеф ведомства в интервью Spiegel Чапутович призывал к размещению американских ракет с ядерными боеголовками в Европе.
Пресс-служба МИД Польши утверждает, что глава польской дипломатии в беседе с журналистом всего лишь отметил, что «Европа в настоящее время основана на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом», при этом подчеркнув, что не хочет размещения ядерного оружия в Польше.
Вот какие чудеса одно только упоминание «Калибра» делает!
Если же обратиться к публикациям западных СМИ, то трактовка происходящего в них довольно различная. Так, например канадское агентство La Presse Canadienne пишет, что американская сторона не представила доказательств того, что российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД.
А словацкая газета DenníkN сообщает, что, если Россия «будет продолжать размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, то для нас это будет не только военным, но и политическим вызовом», не указывая при этом, в какой именно европейской стране Россия «размещает ракеты». Подобных нелепых материалов в европейских СМИ немало, и они являются свидетельством того, что общественность ЕС, даже не владеющую темой, начинают охватывать панические настроения. Собственно, все публикации европейских изданий, вне зависимости от того, на кого они возлагают ответственность за происходящее, исполнены крайней степенью озабоченности перспективой ракетной гонки на континенте, которой (озабоченности) совсем недавно не было и следа.
Так, британский таблоид Daily Express опубликовал статью под заголовком «Третья мировая война: гонка ядерных вооружений уже началась, поскольку Россия нарушает ключевой ядерный договор», в которой утверждается, что опасения по поводу конфликта мирового масштаба возникли после того, как «Россия объявила о приостановке действия ДРСМД».
И это – истинная правда. Хотя первыми это сделали США, но опасения у европейцев возникли только после того, как наша страна последовала примеру американцев.
На что они рассчитывали и почему их испуг и недоумение напоминают известный анекдот «а нас то, за что?», отдельная тема. А сейчас самое главное, что нас, похоже, наконец, услышали. Все наши оправдания и объяснения, что «мы ничего не нарушаем», не вызывали не малейшего интереса и подчеркнуто игнорировались.
Но стоило лишь произнести слово «Калибр», как на Западе моментально оценили серьезность ситуации, в который раз подтверждая старинную истину: добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом.
Итак, Кремль наконец нашел нужные способы донести свою позицию до западных «партнеров». И остается надеяться, что он и дальше будет придерживаться взятого тона.
Ведь, как говорил Заратустра в версии Фридриха Ницше, только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возникают ссоры и пустословие.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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