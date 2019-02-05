Пистолет «Викинг-М»
В начале января 2019 года на официальном сайте «Калашников.Медиа», который принадлежит концерну «Калашников», был представлен модернизированный вариант пистолета «Викинг» – «Викинг-М». Пистолет под 9х19 мм патрон «Парабеллум» является дальнейшим развитием гражданской линейки пистолета Ярыгина (ПЯ, индекс ГРАУ 6П35), принятого на вооружение в 2003 году. На основе пистолета Ярыгина, также известного как «Грач», были созданы модели: МР-446 «Викинг» (коммерческая версия ПЯ, поставляется на экспорт), МР-446С «Викинг» (спортивная версия ПЯ, модифицированная в соответствии с правилами Федерации практической стрельбы), а также МР-446С «Викинг-М» (дальнейшее развитие пистолета «Викинг» для практической стрельбы).
Модернизированная версия пистолета «Викинг», «Викинг-М», отличается от предшественника измененной балансировкой. Благодаря этому оружие быстрее возвращается на линию прицеливания. Помимо этого, была изменена кнопка выброса магазина, теперь она удобнее для стрелка. Также концерн отчитался об изменении формы направляющих в патроннике. Штатный магазин пистолета «Викинг-М» имеет однорядный выход патронов для удобства заряжания, в том же время пистолет сохраняет совместимость и с магазинами, предусматривающими двухрядный выход патронов.
К значимым изменениям можно также отнести удлинение ствола, который также был упрочнен в местах наибольших нагрузок. Конструкторам удалось добиться улучшения точности и кучности стрельбы из пистолета, а ресурс основных частей «Викинга-М» был увеличен до 50 тысяч выстрелов. Помимо этого на новом пистолете может быть установлена планка типа Пикатинни, а стандартные посадочные места позволяют стрелку установить прицельные приспособления пистолетов Glock. Изменена была и форма рукоятки, она стала более эргономичной. Таким образом, можно отметить, что изменения коснулись не только внешнего дизайна пистолета, но и его внутреннего устройства.
Впервые пистолет MP-446С «Викинг-М» был представлен на московской международной выставке Arms & Hunting 2016, которая проводится в Гостином Дворе. Обновленный вариант спортивного пистолета, созданного на основе армейского пистолета Ярыгина (ПЯ), привлек тогда немало посетителей к стендам концерна «Калашников». Ижевский механический завод, входящий сегодня в состав концерна «Калашников», создал спортивную версию пистолета Ярыгина, предназначенную для практической стрельбы (IPSC) и оснащенную полимерной рамкой, в 2003 году одновременно с принятием на вооружение российской армии «9-мм пистолет Ярыгина» (ПЯ). Пистолет в спортивном обличии получил обозначение MP-446C Викинг (MP – латинские буквы, сокращение от Mechanical Plant). Помимо рамки, изготовленной из высокопрочного полиамида, данная модель отличалась улучшенной кучностью и точностью стрельбы, наличием регулируемого спуска и магазина на 10 патронов.
Новинка ижевских оружейников довольно быстро заняла свою нишу на рынке в качестве недорого, бюджетного пистолета для практической стрельбы и начинающих стрелков, завоевав популярность у российских и зарубежных спортсменов. Сообщалось, что пистолет экспортировался в 28 государств Европы, Азии и Африки. Пользователям данного оружия нравилась его простота, легкость разборки (неполная разборка выполняется при помощи одной выколотки), неприхотливость в обслуживании и эксплуатации и, конечно же, низкая цена. Во многом характеристики и положительные качества пистолета объяснялись тем, что он создавался на основе модели, разработанной для нужд Минобороны России. Несмотря на это в ходе эксплуатации пистолета «Викинг» был выявлен ряд недостатков, в первую очередь недостаточный ресурс данной модели.
Работа над ошибками началась в 2013 году, когда конструкторы Ижевского механического завода во главе с Владимиром Ярыгиным осуществили доработку конструкции пистолета. Работа велась в сотрудничестве с Федерацией практической стрельбы Удмуртской Республики. Это имело большое значение, так как к разработке оружия были привлечены непосредственно стрелки-практики, в том числе председатель федерации Андрей Утробин. Конструкторам удалось решить проблему с недостаточным ресурсом пистолета за счет упрочнения ряда деталей и внесения изменений в конструкцию модели.
К примеру, ствол пистолета «Викинг-М» был утолщен и удлинен до 120 мм, ранее это было возможно лишь по спецзаказу (длина ствола ПЯ – 112,5 мм). По заверениям производителя был доработан ударно-спусковой механизм для увеличения плавности спуска. Подвергся доработке и узел запирания – была изменена геометрия паза нижнего прилива ствола. Изменение балансировки пистолета позволило повысить темп стрельбы за счет меньшего подброса ствола в момент выстрела. Претерпел изменения магазин, получивший однорядный выход патронов, подобное решение позволяет стрелку с меньшим усилием вставлять магазин и облегчает его введение в приемное окно. При этом форма рампы подачи была адаптирована для использования как новых магазинов с однорядным выходом патронов, так и старых двухрядных.
Прицельные приспособления пистолета «Викинг-М» позволяют установить «оптоэлектронные», собирающие свет вставки для целика и мушки, а также регулируемые прицельные приспособления. Защелка магазина стала удобнее, ее сделали более крупной и выступающей, это облегчает смену магазина стрелками, обладающими разными антропометрическими параметрами кисти. Донце магазина было выполнено не из металла, а из пластмассы. Эргономика пистолета была улучшена, в том числе за счет устранения острых граней, которые при длительной стрельбе вызывали дискомфорт у стрелка. В передней части кожуха появилась дополнительная насечка, предназначенная для более надежного захвата при отведении его назад.
По словам Михаила Дегтярева главного редактора журнала «Калашников», тестовые экземпляры нового пистолета МР-446С «Викинг-М» в ходе отстрела в коммерческих тирах спокойно выдерживали по 50-60 тысяч выстрелов без каких-либо серьезных поломок изделия, это значительно превышает показатели ресурса службы предыдущей модели. При разработке новой версии пистолета, в формулировании техзадания и тестировании принимал участие мастер спорта международного класса и участник сборной России по практической стрельбе из пистолета, член Центрального Совета Федерации Практической Стрельбы России Алексей Пичугин.
По словам Пичугина, немаловажным фактором при рассмотрении пистолета «Викинг-М» является его цена: если до этого обычный тир должен был потратить примерно 150 тысяч рублей на импортный пистолет, то новое изделие концерна «Калашников», не уступая иностранным аналогам по темпу и кучности стрельбы и удобству работы – в разы дешевле. Если по разумной цене можно будет приобрести пять 9-мм пистолетов «Викинг-М» вместо одного импортного пистолета – это придаст огромный толчок развитию практической стрельбы в России и в целом стрелковому спорту в тирах. Об этом Пичугин говорил в 2016 году в рамках представления нового пистолета широкой стрелковой общественности.
Заслуженный конструктор РФ и конструктор пистолетов «ПЯ» и «Викинг» Владимир Ярыгин особо отмечал, что новый пистолет создавался в соавторстве с российскими стрелками-спортсменами. Для удобства стрельбы пистолет получил новый магазин и более плавный УСМ. За счет конструктивных и технологических изменений живучесть модели была повышена до 50 тысяч выстрелов. При этом к каждому пистолету «Викинг-М» полагается отдельный индивидуальный ЗиП, для того чтобы у владельца не было никаких заминок в сервисном обслуживании пистолета.
Источники информации:
https://kalashnikov.media
https://www.all4shooters.com
https://www.armoury-online.ru
Материалы из открытых источников
Модернизированная версия пистолета «Викинг», «Викинг-М», отличается от предшественника измененной балансировкой. Благодаря этому оружие быстрее возвращается на линию прицеливания. Помимо этого, была изменена кнопка выброса магазина, теперь она удобнее для стрелка. Также концерн отчитался об изменении формы направляющих в патроннике. Штатный магазин пистолета «Викинг-М» имеет однорядный выход патронов для удобства заряжания, в том же время пистолет сохраняет совместимость и с магазинами, предусматривающими двухрядный выход патронов.
К значимым изменениям можно также отнести удлинение ствола, который также был упрочнен в местах наибольших нагрузок. Конструкторам удалось добиться улучшения точности и кучности стрельбы из пистолета, а ресурс основных частей «Викинга-М» был увеличен до 50 тысяч выстрелов. Помимо этого на новом пистолете может быть установлена планка типа Пикатинни, а стандартные посадочные места позволяют стрелку установить прицельные приспособления пистолетов Glock. Изменена была и форма рукоятки, она стала более эргономичной. Таким образом, можно отметить, что изменения коснулись не только внешнего дизайна пистолета, но и его внутреннего устройства.
9-мм пистолет Ярыгина (ПЯ)
Впервые пистолет MP-446С «Викинг-М» был представлен на московской международной выставке Arms & Hunting 2016, которая проводится в Гостином Дворе. Обновленный вариант спортивного пистолета, созданного на основе армейского пистолета Ярыгина (ПЯ), привлек тогда немало посетителей к стендам концерна «Калашников». Ижевский механический завод, входящий сегодня в состав концерна «Калашников», создал спортивную версию пистолета Ярыгина, предназначенную для практической стрельбы (IPSC) и оснащенную полимерной рамкой, в 2003 году одновременно с принятием на вооружение российской армии «9-мм пистолет Ярыгина» (ПЯ). Пистолет в спортивном обличии получил обозначение MP-446C Викинг (MP – латинские буквы, сокращение от Mechanical Plant). Помимо рамки, изготовленной из высокопрочного полиамида, данная модель отличалась улучшенной кучностью и точностью стрельбы, наличием регулируемого спуска и магазина на 10 патронов.
Новинка ижевских оружейников довольно быстро заняла свою нишу на рынке в качестве недорого, бюджетного пистолета для практической стрельбы и начинающих стрелков, завоевав популярность у российских и зарубежных спортсменов. Сообщалось, что пистолет экспортировался в 28 государств Европы, Азии и Африки. Пользователям данного оружия нравилась его простота, легкость разборки (неполная разборка выполняется при помощи одной выколотки), неприхотливость в обслуживании и эксплуатации и, конечно же, низкая цена. Во многом характеристики и положительные качества пистолета объяснялись тем, что он создавался на основе модели, разработанной для нужд Минобороны России. Несмотря на это в ходе эксплуатации пистолета «Викинг» был выявлен ряд недостатков, в первую очередь недостаточный ресурс данной модели.
Работа над ошибками началась в 2013 году, когда конструкторы Ижевского механического завода во главе с Владимиром Ярыгиным осуществили доработку конструкции пистолета. Работа велась в сотрудничестве с Федерацией практической стрельбы Удмуртской Республики. Это имело большое значение, так как к разработке оружия были привлечены непосредственно стрелки-практики, в том числе председатель федерации Андрей Утробин. Конструкторам удалось решить проблему с недостаточным ресурсом пистолета за счет упрочнения ряда деталей и внесения изменений в конструкцию модели.
МР-446С «Викинг» (вверху) и МР-446С «Викинг-М»
К примеру, ствол пистолета «Викинг-М» был утолщен и удлинен до 120 мм, ранее это было возможно лишь по спецзаказу (длина ствола ПЯ – 112,5 мм). По заверениям производителя был доработан ударно-спусковой механизм для увеличения плавности спуска. Подвергся доработке и узел запирания – была изменена геометрия паза нижнего прилива ствола. Изменение балансировки пистолета позволило повысить темп стрельбы за счет меньшего подброса ствола в момент выстрела. Претерпел изменения магазин, получивший однорядный выход патронов, подобное решение позволяет стрелку с меньшим усилием вставлять магазин и облегчает его введение в приемное окно. При этом форма рампы подачи была адаптирована для использования как новых магазинов с однорядным выходом патронов, так и старых двухрядных.
Прицельные приспособления пистолета «Викинг-М» позволяют установить «оптоэлектронные», собирающие свет вставки для целика и мушки, а также регулируемые прицельные приспособления. Защелка магазина стала удобнее, ее сделали более крупной и выступающей, это облегчает смену магазина стрелками, обладающими разными антропометрическими параметрами кисти. Донце магазина было выполнено не из металла, а из пластмассы. Эргономика пистолета была улучшена, в том числе за счет устранения острых граней, которые при длительной стрельбе вызывали дискомфорт у стрелка. В передней части кожуха появилась дополнительная насечка, предназначенная для более надежного захвата при отведении его назад.
По словам Михаила Дегтярева главного редактора журнала «Калашников», тестовые экземпляры нового пистолета МР-446С «Викинг-М» в ходе отстрела в коммерческих тирах спокойно выдерживали по 50-60 тысяч выстрелов без каких-либо серьезных поломок изделия, это значительно превышает показатели ресурса службы предыдущей модели. При разработке новой версии пистолета, в формулировании техзадания и тестировании принимал участие мастер спорта международного класса и участник сборной России по практической стрельбе из пистолета, член Центрального Совета Федерации Практической Стрельбы России Алексей Пичугин.
«Викинг-М»
По словам Пичугина, немаловажным фактором при рассмотрении пистолета «Викинг-М» является его цена: если до этого обычный тир должен был потратить примерно 150 тысяч рублей на импортный пистолет, то новое изделие концерна «Калашников», не уступая иностранным аналогам по темпу и кучности стрельбы и удобству работы – в разы дешевле. Если по разумной цене можно будет приобрести пять 9-мм пистолетов «Викинг-М» вместо одного импортного пистолета – это придаст огромный толчок развитию практической стрельбы в России и в целом стрелковому спорту в тирах. Об этом Пичугин говорил в 2016 году в рамках представления нового пистолета широкой стрелковой общественности.
Заслуженный конструктор РФ и конструктор пистолетов «ПЯ» и «Викинг» Владимир Ярыгин особо отмечал, что новый пистолет создавался в соавторстве с российскими стрелками-спортсменами. Для удобства стрельбы пистолет получил новый магазин и более плавный УСМ. За счет конструктивных и технологических изменений живучесть модели была повышена до 50 тысяч выстрелов. При этом к каждому пистолету «Викинг-М» полагается отдельный индивидуальный ЗиП, для того чтобы у владельца не было никаких заминок в сервисном обслуживании пистолета.
Пистолет «Викинг-М», все фото: kalashnikov.media
Источники информации:
https://kalashnikov.media
https://www.all4shooters.com
https://www.armoury-online.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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