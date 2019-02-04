В России прокомментировали предложение ФРГ по отправке ракет за Урал

В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше – поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России.

В России прокомментировали немецкие заявления по поводу того, что Москва должна «передислоцировать» ракеты 9М729 (натовская классификация – SSC-8) за Урал. Свой комментарий по этому вопросу опубликовал представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Ситуацию Пушков назвал «неравным уравнением».Публикация сделана в Твиттере:Напомним, что в польском Редзиково продолжается строительство объекта американской системы противоракетной обороны. По документам, это сугубо «оборонительный» объект, однако номенклатурные данные на самом деле таковы, что противоракеты могут быть заменены на обычные ракеты, в том числе ракеты средней и меньшей дальности.Со 2 февраля США приостановили своё членство в ДРСМД. Зеркальный ответ дала Россия. По словам Владимира Путина, необходимо начать разработки крылатой ракеты «Калибр» наземного базирования. Именно это заявление Владимира Путина вызвало бурную реакцию в Европе.Почему-то присутствие десятков тысяч американских военнослужащих, представляющих фактически оккупационные войска, в Европе бурной реакции не вызывают – по крайней мере, у официальных лиц.