Кедми рассказал о проблемах США с возможным вторжением в Венесуэлу

Я призываю хорошо подумать, что он делает. Хватит делать то, что и идёт стране во вред. Если оппозиция действительно на стороне венесуэльского народа и венесуэльских национальных интересов, пусть садится за стол переговоров, ведёт диалог лицом к лицу при учёте того, что у Венесуэлы только один президент, избранный народом и обладающий всей полнотой власти.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к своему оппоненту Хуану Гуаидо, самопровозгласившему себя временно исполняющим обязанности президента страны. Обращение Мадуро сделал через средства массовой информации. По словам венесуэльского президента, он призывает Гуаидо изменить его политическую стратегию, умерить личные амбиции и руководствоваться национальными интересами Венесуэлы, а не национальными интересами США.Мадуро:В ходе подготовки к масштабным военным учениям, стартующим 10 февраля, Мадуро выступил с речью, в которой заявил, что он «как рабочий, как Иисус, как глубокий христианин, который обращается к Господу Богу, чтобы тот оберегал Венесуэлу».Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не исключает военного вторжения в Венесуэлу.Сам факт возможной отправки комментирует известный израильский эксперт Яков Кедми. По его мнению, США не готовы вторгаться в Венесуэлу вовсе не из-за того, что им предстоит война с ополченцами, которые готовы использовать партизанскую тактику. По словам Кедми, США отлично знают, что у Венесуэлы одна из наиболее оснащённых армий в Латинской Америке: 90 тысяч солдат и офицеров в Сухопутных войсках, развитая система ПВО, включающая ЗРК С-300, развитые ВВС.Кедми отмечает, что для вторжения в государство с такой армией необходима тщательная подготовка, создание ударной группировки в соседних странах, переброска сил и средств для снабжения. И это дело длительного периода времени.Кедми в программе Владимира Соловьёва отметил разумный ход России по неразмещению военной базы в Венесуэле, так как «если бы эта база сформировалась, то в Латинской Америке стали бы появляться и базы США». Но этих баз нет, потому Вашингтону сложно в действительности начинать военную операцию против Мадуро.