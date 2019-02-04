Трамп заявил, что не любит бесконечные войны

У нас очень скоростные боевые самолёты, у нас очень хорошие транспортные самолёты. Мы можем вернуться туда очень быстро.

В Сирии мы пока оставили около 2 тысяч военнослужащих. Когда ИГ* окончательно будет побеждено, мы перебросим их именно на базу в Ираке. Часть из них вернётся домой.

Наши войска там уже около 19-ти лет. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация с «Талибан»*. Все устали от войны. Все хотят мира. Я не люблю бесконечные войны.

Президент США дал интервью каналу CBS, в котором зашёл вопрос о выводе контингентов из Сирии и Афганистана. Напомним, что ранее Трамп заявил о принятом решении по поводу полного или частичного вывода американского военного контингента из этих стран.По словам Дональда Трампа, американские военные после вывода могут в случае необходимости быстро вернуться. Это может понадобиться, как отметил хозяин Белого дома, в случае восстановления террористами ИГ или «Аль-Каиды» (*обе группировки запрещены в РФ) своих ячеек на территории Ирака или Сирии.Трамп:У Трампа поинтересовались, почему он не выводит войска из Ирака. Президент США заявил, что в создание военной базы в Ираке вложены большие деньги, и американские войска останутся там, чтобы «наблюдать за действиями Ирана».Трамп о контингенте в Сирии:Трамп о контингенте в Афганистане:В Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих. Планы Трампа – вывести около половины.