После катастрофы Mirage-2000 в Индии призвали разобраться с руководством HAL

Нашим военнослужащим приходится управлять машинами низкого качества, создаваемых на предприятиях Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Получается, что идёт игра с жизнями молодых лётчиков. Настало время обратить внимание на руководство этого промышленного гиганта.

Я был свидетелем катастрофы. Я в составе группы других ребят из нашей эскадрильи и завода HAL первыми добрались до места крушения. Мы вытащили пилота из горящих обломков. На гражданских из HAL это произвело сильное впечатление. К сожалению, лётчик не выжил. Другой лётчик тоже упал в горящие обломки самолёта. Когда мы добрались до него, он ещё дышал, но был без сознания. Я надеялся, что он выживет. Но внутренние травмы забрали его жизнь по дороге в больницу.

В связи с катастрофой самолёта Mirage-2000 в индийском Бангалоре в Индии стали высказываться по поводу главного виновника трагедии. Напомним, что самолёт не смог подняться в воздух в минувшую пятницу, на большой скорости ударившись о ворота аэродрома за пределами взлётно-посадочной полосы. Лётчики осуществили попытку катапультирования, но в итоге погибли. Ранее были названы их имена – командир испытательной эскадрильи Сиддхарта Неги (31 год) и ещё один лётчик-испытатель Самир Аброл (33 года).Предварительной причиной названы «технические проблемы с самолётом». Сообщалось о проблемах со стойкой шасси. Причём эту версию сразу же опровергли в концерне HAL, на котором в Индии и собирался самолёт по европейской лицензии.Однако в военной среде Индии настаивают на том, что к трагедии привела не ошибка лётчиков, а именно неисправность самого самолёта. На «Мираже» планировался полёт в рамках приёмки техники в войска.В индийских СМИ приводится мнение нынешних и бывших высокопоставленных военных индийской армии, которые заявляют, что с точки зрения качества выпускаемой техники HAL себя дискредитировал. Из записи бывшего командующего ВМС Индии Аруна Пракаша:Появилось и свидетельство военнослужащего ВВС Индии, находившегося в тот роковой момент на аэродроме:Индийские СМИ взяли интервью у лётчика-испытателя, входящего в личный состав испытательного центра HAL. Этот человек первым поднимал в воздух тот самый Mirage-2000, который в итоге разбился в пятницу. По словам испытателя из, никаких проблем лично им выявлено не было. Самолёт до отправки на испытания войска в воздух поднимался 6 раз.Напомним, что на предприятиях концерна HAL осуществляется сборка и российских самолётов (в том числе, по лицензии «Сухого»).