Порошенко заявил о возможном принятии Украины в НАТО в течение пяти лет

Членство в НАТО — это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путём восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах.

Президент Украины активно начал предвыборную кампанию. Накануне центральная избирательная комиссия Украины завершила приём документов от соискателей на регистрацию в качестве кандидатов в президенты. Документы подали 89 человек! Из них 17 – в последний день подачи документации. На этот час в качестве кандидатов зарегистрированы 28 человек, в числе которых и Пётр Порошенко.В интервью телеканалу «Украина» Порошенко высказался о том, что НАТО может принять страну в свой состав в ближайшие пять лет. Порошенко дал понять, что случиться это может только в том случае, если украинцы поддержат его на предстоящих (31 марта) выборах.Из интервью на канале «Украина»:Последняя фраза вызвала недоумение у граждан Украины. У президента в комментариях поинтересовались: не может ли он без натовской помощи обеспечить безопасность на улицах населённых пунктов? Если не может, то какой же он тогда президент.Если говорить в целом о кандидатах в президенты Украины, то спектр широкий. В этом спектре присутствуют и политики, которые угрожают России бомбардировками и военным вторжением. Среди тех, кто отметился заявления о разговоре с Москвой с позиции силы, Инна Богословская. Она предложила вести диалог с Москвой, угрожая применением "графитовых бомб", которые могут "парализовать энергосистему России". Инна Богословская - 58 лет, политик и предприниматель, бывший нардеп и бывший председатель партии «Вече».