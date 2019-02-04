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В Москве ответили на заявление Таллина о выплате за «советскую оккупацию»

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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в интервью каналу RT прокомментировал заявление министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу, который вновь поднял вопрос о компенсации ущерба, нанесенного республике в период так называемой советской оккупации.




Морозов выразил сожаление, что независимая республика до сих пор выпрашивает деньги у России, привязывая конъюнктурные вопросы к современной истории.

По его словам, это дань современным информационным войнам, политической конъюнктуре и русофобии, которая в настоящее время, к сожалению, доминирует на эстонской общественно-политической площадке.

Напомним, накануне Рейнсал заявил, что Советский Союз, нарушив Тартуский мирный договор, оккупировал Эстонию. Преемница СССР – Россия – должна это признать этот факт и, исходя из норм международного права, обязана возместить причиненный республике ущерб.

В прошлом году специальная комиссия при эстонском Минюсте оценила этот «ущерб» в сумму около €1,2 млрд.

По словам эксперта Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, возвращение Таллина к теме ущерба связано с обсуждением в ЕС финансового плана на последующие 7 лет. Согласно этому плану, дотации странам Балтии, которые составляют до четверти их национальных бюджетов, будут значительно сокращены. Поэтому власти республик начали всерьез задумываться, где взять деньги. Но требовать их у России – шаг бессмысленный и недальновидный, поскольку Москва тоже может заявить о недополученной выгоде.

Ранее в МИД РФ пояснили, что термин «оккупация» в данном случае неприменим, так как присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.
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