На Украине высмеяли 72-ю омбр за внешний вид на церемонии награждения

Замёрзли? Как же они тогда в окопах сидели? Или не сидели?..

Надо было им шапки-ушанки с завязанными на подбородке "ушами" надеть.

А автоматы точно не деревянные?

В городе Белая Церковь Киевской области Украины состоялась церемония награждения военнослужащих 72-й отдельной бригады ВСУ, которая на днях была выведена с территории Донбасса. На момент вывода формирования под командованием полковника Руслана Татуся в бригаде так называемых «Чёрных Запорожцев» оставалось не более 40 процентов личного состава. Многие попросту разбежались со «Светлодарской дуги», - как один из районов близ линии соприкосновения называют в ВСУ.На замену 72-й омбр была направлена 30-я бригада «им.князя Острожского». Однако командование явно решило исправить свою ошибку и вместе с военнослужащими ВСУ отправило «смотрящих» в лице боевиков националистического вооружённого формирования «Азов» (*запрещено в РФ). В задачи «Азова», которого на этом направлении не было несколько лет, входит фактически контроль перемещений военнослужащих бригады – чтобы те оставались на своих позициях.Возвращаясь к теме награждения 72-й омбр комбрига Татуся… Это награждение проводил мэр города (городской голова) Белая Церковь Геннадий Дикий. Награды от Минобороны Украины получили 90 военнослужащих из омбр, которую вывели с Донбасса.Украинцы обратили внимание на фотографии с той самой церемонии: даже военнослужащие-знаменосцы выглядят так, будто речь не о воинском формировании, а о группе художественной самодеятельности низкой пробы. На «знаменосцах» и «почётном карауле» - зелёные шапки в помещении (на сцене зала) во время торжественной церемонии.Украинские пользователи высмеяли внешний вид военнослужащих на церемонии. Из комментариев в украинском сегменте соцсетей:Судя по другому фото, награды нашли «героев» в неотапливаемом зале – личный состав бригады, включая полковника Татуся, и местный чиновник – в верхней одежде. И это в столичном регионе Украины.Фото награждения:И если мэр поднялся к сцене уже без верхней одежды, то "герои" бушлатов не снимали:При этом на своей странице в Фейсбуке городской голова опубликовал видео встречи "многочисленных" военнослужащих 72-й омбр горожанами. Пользователи сразу же указали ему на то, что это старые кадры, так как на кадрах нет снега, а его в этом году в городе много.