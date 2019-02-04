Трамп проведёт кадровые перестановки в Пентагоне

Однако полагаю, что одновременная замена нескольких военачальников затруднит президенту получение военных советов. Теперь им всем предстоит период обучения,

Дональд Трамп в ближайшее время может объявить о кадровых перестановках в Минобороны США. Речь идет о смене начальников штабов сухопутных войск и ВМС, а также командующего Корпусом морской пехоты, сообщает The Wall Street Journal По данным источников газеты, наиболее вероятным кандидатом на пост начальника штаба сухопутных войск США является генерал Джеймс Макконвилл.Вместо Джона Ричардсона на должность начальника штаба ВМС США может быть назначен адмирал Уильям Моран.В настоящее время указанные кандидаты заместителями начальников тех штабов, которые могут возглавить.На должность командующего Корпусом морской пехоты претендуют сразу несколько генералов: Дэвид Бергер, Льюис Крэпаротта, Джордж Смит, Джозеф Остерман. Сегодня корпусом командует Роберт Неллер.Также ожидается смена председателя объединенного комитета штабов, добавили собеседники издания.Как отметил сотрудник Центра американского прогресса Лоуренс Корб, американский президент «интуитивно признает, что когда дело доходит до нацбезопасности, общество доверяет генералам».сказал Корб.Он добавил, что обычно генералы не уходят в отставку все вместе.Издание поясняет, что начальники штабов могут служить на своем посту только ограниченный период времени, и это позволяет Президенту периодически продвигать своих кандидатов. При этом все новые назначения должны быть одобрены Сенатом.Напомним, в прошлом году ушел в отставку министр обороны Джеймс Мэттис. Позднее Трамп завил, что фактически «уволил» главу Пентагона.